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05.04.2018  15:17

Харлан про титул найкращої спортсменки 2017-го: У минулому році я багато працювала

 Ольга Харлан

Перемога у номінації Спортсменка року від Національного олімпійського комітету України не стала несподіванкою для Ольги Харлан.

Про це титулована шаблістка розповіла після того, як отримала статуетку.

"Для мене ця перемога не стала несподіванкою, тому що кожна праця винагороджується. У минулому році я дуже багато працювала. Як результат - золото чемпіонату світу, мій третій приватне золото. Тому дуже вдячна за цю статуетку - це результат того, що я робила. Це мотивація, щоб отримати п'яту", - каже Харлан.

"У мене ціла команда тренерів, яка зі мною працює. Вони прикладають максимум зусиль для мого результату, кращого самопочуття, внутрішнього спокою. Вони всі різні, і багато хто дивується, як я можу одночасно працювати з трьома або навіть чотирма тренерами, але від кожного з них я беру потроху то, що мені потрібно. Для мене це ідеально. Кому-то одна людина на все життя, а кому-то команда. Оскільки фехтування ще й командні вид спорту, то в такому колективі я себе краще почуваю", - цитує спортсменку XSport.

Недавно Харлан виграла етап Кубку світу у Кореї.





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