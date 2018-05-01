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93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 11:57
Харлан виграла чемпіонат України
|Ольга Харлан
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виграла чемпіонат України.
Про це повідомляє UA:Перший.
У фіналі Ольга Харлан перемогла Аліну Комащук з мінімальною перевагою в рахунку - 15:14.
Бронзу між собою розділили ще одна представниця Миколаєва Олександра Мамонтова і Ольга Жовнір з Нетішина. Мамонтова у півфіналі не впоралася з Харлан, програвши 6.15, а Жовнір поступилася Комащук - 11:15.
Нагадаємо, що Харлан стала найкращою спортсменкою України в 2017 році.
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