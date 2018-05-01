Харлан виграла чемпіонат України

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виграла чемпіонат України.

Про це повідомляє UA:Перший.

У фіналі Ольга Харлан перемогла Аліну Комащук з мінімальною перевагою в рахунку - 15:14.



Бронзу між собою розділили ще одна представниця Миколаєва Олександра Мамонтова і Ольга Жовнір з Нетішина. Мамонтова у півфіналі не впоралася з Харлан, програвши 6.15, а Жовнір поступилася Комащук - 11:15.

Нагадаємо, що Харлан стала найкращою спортсменкою України в 2017 році.