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01.05.2018  11:57

Харлан виграла чемпіонат України

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виграла чемпіонат України.

Про це повідомляє UA:Перший.

У фіналі Ольга Харлан перемогла Аліну Комащук з мінімальною перевагою в рахунку - 15:14.
 
Бронзу між собою розділили ще одна представниця Миколаєва Олександра Мамонтова і Ольга Жовнір з Нетішина. Мамонтова у півфіналі не впоралася з Харлан, програвши 6.15, а Жовнір поступилася Комащук - 11:15.

Нагадаємо, що Харлан стала найкращою спортсменкою України в 2017 році.





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