Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 18:29
Чоловіча збірна України виграла бронзу на етапі Кубку світу в Парижі
Збірна України з фехтування на шпагах у складі Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свичкара і Володимира Станкевича виграла бронзу на етапі Кубка світу в Парижі.
В 1/8 фіналу українці виявилися сильнішими німців - 42:31. В 1/4 фіналу вони перемогли Китай - 24:16, пише НФФУ.
У півфінальному матчі Україна поступилася Угорщині - 21:23. А у поєдинку за третє місце українці виграли у ізраїльтян - 38:36.
Додамо, що це перша медаль для збірної України в поточному сезоні
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