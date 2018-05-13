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13.05.2018  18:29

Чоловіча збірна України виграла бронзу на етапі Кубку світу в Парижі

 

Збірна України з фехтування на шпагах у складі Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свичкара і Володимира Станкевича виграла бронзу на етапі Кубка світу в Парижі.

В 1/8 фіналу українці виявилися сильнішими німців - 42:31. В 1/4 фіналу вони перемогли Китай - 24:16, пише НФФУ.

У півфінальному матчі Україна поступилася Угорщині - 21:23. А у поєдинку за третє місце українці виграли у ізраїльтян - 38:36.

Додамо, що це перша медаль для збірної України в поточному сезоні





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