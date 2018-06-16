Харлан не зуміла завоювати свою восьму особисту медаль чемпіонату Європи
|Ольга Харлан/facebook.com/fie.org
Українські фехтувальники залишилися без медалей чемпіонату Європи в перший же змагальний день.
16 червня в сербському м. Новий Сад відбулися одиночні змагання в чоловічій рапірі і в жіночій шаблі.
Результати українців:
Чоловіча рапіра:
Дмитро Чучукало - 1/16 фіналу
Андрій Погребняк - 1/8 фіналу (поступився Олександру Чупенічу 12:15)
Клод Юнес - 1/16 фіналу
Ростислав Герцик - 1/32 фіналу
Жіноча шабля:
Юлія Бакастова - 1/16 фіналу
Ольга Жовнір - 1/32 фіналу
Ольга Харлан - 1/8 фіналу (поступилася румунці Бьянкі Паску 10:15)
Аліна Комащук - 1/4 фіналу (поступилася француженці Сесілії Бердер 8:15)
Відзначимо, що рапіристи і шаблістки ще вийдуть на доріжки чемпіонату Європи, але в командній першості, які відбудуться у вівторок, 19 червня, пише Xsport.
Нагадаємо, Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі.
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України виграла бронзу на етапі Кубку світу в Парижі.
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