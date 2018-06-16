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16.06.2018  22:35

Харлан не зуміла завоювати свою восьму особисту медаль чемпіонату Європи

Ольга Харлан/facebook.com/fie.org

Українські фехтувальники залишилися без медалей чемпіонату Європи в перший же змагальний день.

16 червня в сербському м. Новий Сад відбулися одиночні змагання в чоловічій рапірі і в жіночій шаблі.

Результати українців:

Чоловіча рапіра:

Дмитро Чучукало - 1/16 фіналу
Андрій Погребняк - 1/8 фіналу (поступився Олександру Чупенічу 12:15)
Клод Юнес - 1/16 фіналу
Ростислав Герцик - 1/32 фіналу

Жіноча шабля:

Юлія Бакастова - 1/16 фіналу
Ольга Жовнір - 1/32 фіналу
Ольга Харлан - 1/8 фіналу (поступилася румунці Бьянкі Паску 10:15)
Аліна Комащук - 1/4 фіналу (поступилася француженці Сесілії Бердер 8:15)

Відзначимо, що рапіристи і шаблістки ще вийдуть на доріжки чемпіонату Європи, але в командній першості, які відбудуться у вівторок, 19 червня, пише Xsport.

Нагадаємо, Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України виграла бронзу на етапі Кубку світу в Парижі.





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