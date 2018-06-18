Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Фехтування
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.06.2018  21:55

Українці зупинилися за крок до медалей чемпіонату Європи

Олена Кривицька

Третій день чемпіонату Європи з фехтування для України завершився без медалей.

Бронзовий призер минулого чемпіонату світу шпажистка Олена Кривицька виграла всі поєдинки на груповій стадії, тому стартувала з 1/16 фіналу.

У матчах на виліт Кривицька перемогла швейцарку Лауру Стелі (15: 6) і італійку Джулію Рицци (15:13), проте в чвертьфіналі з різницею всього в один укол програла естонці Христині Куускі (14:15).

Перемога в цій сутичці приносила українці, як мінімум, бронзову медаль.

Перемогла на турнірі естонка Катріна Лехіс.

Інші українки Фейба Бежура і Ксенія Пантелєєва завершили свої виступи в 1/16 фіналу, а Анфіса Почкалова програла в 1/32 фіналу.

За крок від медалі зупинився в турнірі шаблістів Андрій Стаценко.

Він успішно виступив у груповій стадії, завдяки чому пропускав перший раунд, а в 1/16 фіналу переміг білоруса Кіріла Кірпічева (15:13), в 1/8 фіналу обіграв грузина Ніка Шенгелія (15:10), але у чвертьфіналі поступився росіянину Камілю Ібрагімову - 13:15.

Переможцем турніру став німець Максиміліан Хартунг.

Таким чином, в особистих турнірах в України одна бронзова медаль, яку здобув Богдан Нікішин. З вівторка в Сербії почнуться командні змагання.

Раніше Харлан не зуміла завоювати свою восьму особисту медаль чемпіонату Європи.





Читай також
Харлан дотепно потролила колегу по збірній. ВІДЕО
Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі
Харлан виграла міжнародний турнір в Туреччині
Харлан виграла чемпіонат України
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
00:22
ЧС-2018. Двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту в Ростов-на-Дону. ВІДЕО
00:15
ЧС-2018. Нашестя "біблейського" походження спіткало гравців Англії та Тунісу
18.06.2018
23:52
ЧС-2018. Тренер збірної Бельгії відверто висловився щодо гри своїх підопічних з Панамою
23:35
ЧС-2018. Роналду показав фантастичну швидкість у матчі з Іспанією
23:15
Футбол. Німецький клуб не продасть екс-гравця Динамо
22:53
ЧС-2018. Англія на останніх хвилинах переграла Туніс
22:40
Футбол. Стало відомо, де відбудеться товариський матч між збірними України та Італії
22:20
ЧС-2018. У квартирі захисника Локомотива знайшли труп грузинського вболівальника
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.07.2017

Ольга Харлан - триразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях. ФОТО
Українка виграла третє світове золото в індивідуальній шаблі. Ще двічі вона перемагала у командній.
Харлан виборола золото на етапі Кубку світу у Бельгії. ФОТО
Українські шаблістки обіграли росіянок і здобули олімпійську ліцензію. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!