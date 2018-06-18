Українці зупинилися за крок до медалей чемпіонату Європи
|Олена Кривицька
Третій день чемпіонату Європи з фехтування для України завершився без медалей.
Бронзовий призер минулого чемпіонату світу шпажистка Олена Кривицька виграла всі поєдинки на груповій стадії, тому стартувала з 1/16 фіналу.
У матчах на виліт Кривицька перемогла швейцарку Лауру Стелі (15: 6) і італійку Джулію Рицци (15:13), проте в чвертьфіналі з різницею всього в один укол програла естонці Христині Куускі (14:15).
Перемога в цій сутичці приносила українці, як мінімум, бронзову медаль.
Перемогла на турнірі естонка Катріна Лехіс.
Інші українки Фейба Бежура і Ксенія Пантелєєва завершили свої виступи в 1/16 фіналу, а Анфіса Почкалова програла в 1/32 фіналу.
За крок від медалі зупинився в турнірі шаблістів Андрій Стаценко.
Він успішно виступив у груповій стадії, завдяки чому пропускав перший раунд, а в 1/16 фіналу переміг білоруса Кіріла Кірпічева (15:13), в 1/8 фіналу обіграв грузина Ніка Шенгелія (15:10), але у чвертьфіналі поступився росіянину Камілю Ібрагімову - 13:15.
Переможцем турніру став німець Максиміліан Хартунг.
Таким чином, в особистих турнірах в України одна бронзова медаль, яку здобув Богдан Нікішин. З вівторка в Сербії почнуться командні змагання.
Раніше Харлан не зуміла завоювати свою восьму особисту медаль чемпіонату Європи.
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