Українці зупинилися за крок до медалей чемпіонату Європи

Олена Кривицька

Третій день чемпіонату Європи з фехтування для України завершився без медалей.

Бронзовий призер минулого чемпіонату світу шпажистка Олена Кривицька виграла всі поєдинки на груповій стадії, тому стартувала з 1/16 фіналу.

У матчах на виліт Кривицька перемогла швейцарку Лауру Стелі (15: 6) і італійку Джулію Рицци (15:13), проте в чвертьфіналі з різницею всього в один укол програла естонці Христині Куускі (14:15).

Перемога в цій сутичці приносила українці, як мінімум, бронзову медаль.

Перемогла на турнірі естонка Катріна Лехіс.

Інші українки Фейба Бежура і Ксенія Пантелєєва завершили свої виступи в 1/16 фіналу, а Анфіса Почкалова програла в 1/32 фіналу.

За крок від медалі зупинився в турнірі шаблістів Андрій Стаценко.

Він успішно виступив у груповій стадії, завдяки чому пропускав перший раунд, а в 1/16 фіналу переміг білоруса Кіріла Кірпічева (15:13), в 1/8 фіналу обіграв грузина Ніка Шенгелія (15:10), але у чвертьфіналі поступився росіянину Камілю Ібрагімову - 13:15.

Переможцем турніру став німець Максиміліан Хартунг.

Таким чином, в особистих турнірах в України одна бронзова медаль, яку здобув Богдан Нікішин. З вівторка в Сербії почнуться командні змагання.

Раніше Харлан не зуміла завоювати свою восьму особисту медаль чемпіонату Європи.