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252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 22:37
Україна програла Росії у фіналі чемпіонату Європи
Збірна України поступилася збірній Росії у фіналі чемпіонату Європи з фехтування серед жінок у Сербії.
Про це повідомляє Трибуна.
Росіянки перемогли з рахунком 45:30.
Українську збірну представили Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна і Юлія Бакастова.
Раніше повідомлялося, що український шпажист здобув бронзу континентальної першості.
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