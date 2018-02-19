Рішення суддів не обговорюємо: українські фігуристи розповіли про дебют на ОІ

Щоб покращувати свої результати на великих змаганнях, необхідно більше тренуватися.

Таку заяву зробили українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, коментуючи невдалий виступ у танцювальних змаганнях на ОІ-2018 у Пхенчхані.

"Ми не звикли обговорювати рішення суддів. Наше діло – кататись, а суддів – судити. Значить потрібно більше працювати. Зараз важко оцінювати, так як не бачили протоколів. Багато емоцій. Але в цілому, прокатом ми задоволені", - заявили Олександра та Максим.

"Дуже сподобалась публіка, ми насолоджувались прокатом. Це нові відчуття, неймовірні емоції. Відчувалась відповідальність перед країною. Приємно було бачити українські прапори на трибунах. Це надзвичайно допомагало, підтримувала йти вперед", - цитує спортсменів прес-служба НОК України.

Також стало відомо, що тренер пари Галина Чурілова назвала прокат своїх підопічних хорошим, проте, за її словами, судді сильно прибрали технічний компонент оцінки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українець Ярослав Паніот зайняв 30-е місце у змаганнях чоловіків.