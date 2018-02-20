Оголені груди під час виступу не завадили фігуристці завоювати срібло Пхенчхана. ВІДЕО
|Габріела Пападакіс/Instagram
Французька фігуристка Габріела Пападакіс запам'яталася всьому світу не тільки завдяки срібній нагороді Пхенчхана разом із Гійомом Сізероном у танцях.
Під час виконання короткої програми в один із моментів під час виконання елементу у Пападакіс з плеча спало плаття та оголилася одна із грудей. Проте спортсмени продовжили виступ та завершили його із другою оцінкою.
"Все, що я могла зробити, це молитися", - прокоментувала свій конфуз Пападакіс після виходу з льоду.
На наступний день Пападакіс встигла владнати усі проблеми із костюмом та показали ще кращий прокат - у довільному танці вони встановили світовий рекорд, отримавши 123,5 балів від суддів. У сумі їхній результат за коротку та довільну програми дав друге місце та срібло ОІ-2018.
Нагадаємо, що представники України у цьому виді програми Олександра Назарова та Максим Нікітін зайняли 21-е місце після короткої програми, не потрапивши у фінал.
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