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20.02.2018  14:02

Оголені груди під час виступу не завадили фігуристці завоювати срібло Пхенчхана. ВІДЕО

 Габріела Пападакіс/Instagram

Французька фігуристка Габріела Пападакіс запам'яталася всьому світу не тільки завдяки срібній нагороді Пхенчхана разом із Гійомом Сізероном у танцях

Під час виконання короткої програми в один із моментів під час виконання елементу у Пападакіс з плеча спало плаття та оголилася одна із грудей. Проте спортсмени продовжили виступ та завершили його із другою оцінкою.

"Все, що я могла зробити, це молитися", - прокоментувала свій конфуз Пападакіс після виходу з льоду. 

На наступний день Пападакіс встигла владнати усі проблеми із костюмом та показали ще кращий прокат - у довільному танці вони встановили світовий рекорд, отримавши 123,5 балів від суддів. У сумі їхній результат за коротку та довільну програми дав друге місце та срібло ОІ-2018.

Нагадаємо, що представники України у цьому виді програми Олександра Назарова та Максим Нікітін зайняли 21-е місце після короткої програми, не потрапивши у фінал.




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