Так і не зрозуміла, чому впала: українка розповіла про невдалий виступ у Пхенчхані

Ганна Хниченкова/НОК України

Під час виконання короткої програми на ОІ-2018 українка Ганна Хниченкова припустилася помилки та впала, проте таки завершила свій виступ.

Незважаючи на низьку оцінку від суддів (23-річна дебютантка Ігор фінішувала передостанньою та не вийшла у фінал - ред.), фігуристка із Дніпра задоволена тим, як відбувся прокат її програми.

"До кінця не зрозуміла чому я впала. Мабуть не вистачило впевненості, адже для мене це перші Ігри", - розповіла Хниченкова.

"Олімпіада - завжди хвилююча подія, особливі змагання до яких прикута чимала увага, а тому психологічно важко впоратись. Але не дивлячись ні на що, я, як і будь-який спортсмен, повинна докатати програму до кінця, з настроєм, що я і намагалась зробити. Взагалі їхалось легко, все сподобалось, окрім стрибкової частини", - цитує фігуристку прес-служба НОК України.

Таким чином, після виходу на лід Хниченкової українські фігуристи завершили виступи у Пхенчхані.

Раніше повідомлялося, що фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін не вийшли у фінал змагань танцювальних пар.

Також невдало на ОІ-2018 виступив і представник України Ярослав Паніот.