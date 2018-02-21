Так і не зрозуміла, чому впала: українка розповіла про невдалий виступ у Пхенчхані
|Ганна Хниченкова/НОК України
Під час виконання короткої програми на ОІ-2018 українка Ганна Хниченкова припустилася помилки та впала, проте таки завершила свій виступ.
Незважаючи на низьку оцінку від суддів (23-річна дебютантка Ігор фінішувала передостанньою та не вийшла у фінал - ред.), фігуристка із Дніпра задоволена тим, як відбувся прокат її програми.
"До кінця не зрозуміла чому я впала. Мабуть не вистачило впевненості, адже для мене це перші Ігри", - розповіла Хниченкова.
"Олімпіада - завжди хвилююча подія, особливі змагання до яких прикута чимала увага, а тому психологічно важко впоратись. Але не дивлячись ні на що, я, як і будь-який спортсмен, повинна докатати програму до кінця, з настроєм, що я і намагалась зробити. Взагалі їхалось легко, все сподобалось, окрім стрибкової частини", - цитує фігуристку прес-служба НОК України.
Таким чином, після виходу на лід Хниченкової українські фігуристи завершили виступи у Пхенчхані.
Раніше повідомлялося, що фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін не вийшли у фінал змагань танцювальних пар.
Також невдало на ОІ-2018 виступив і представник України Ярослав Паніот.
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