Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу

Іван Павлов/скріншот

Українець Іван Павлов не спромігся пробитися у фінал на чемпіонаті світу в італійському Мілані.

Після прокату короткої програми 19-річний киянин опинився на 29-му місці.

На його рахунку 64,18 балів.

Лідирує після першого виду американець Натан Чен, який набрав 101,94 бали за коротку програму.

Цікаво, що екс-українець Олексій Биченко, який виступає за Ізраїль, займає сьоме місце.

Додамо, що крім Павлова у Мілані представлені ще Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Раніше Биченко розповів, хто в Україні "вбиває" фігурне катання.