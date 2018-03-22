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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 22:23
Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу
|Іван Павлов/скріншот
Українець Іван Павлов не спромігся пробитися у фінал на чемпіонаті світу в італійському Мілані.
Після прокату короткої програми 19-річний киянин опинився на 29-му місці.
На його рахунку 64,18 балів.
Лідирує після першого виду американець Натан Чен, який набрав 101,94 бали за коротку програму.
Цікаво, що екс-українець Олексій Биченко, який виступає за Ізраїль, займає сьоме місце.
Додамо, що крім Павлова у Мілані представлені ще Олександра Назарова та Максим Нікітін.
Раніше Биченко розповів, хто в Україні "вбиває" фігурне катання.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій