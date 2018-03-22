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22.03.2018  22:23

Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу

 Іван Павлов/скріншот

Українець Іван Павлов не спромігся пробитися у фінал на чемпіонаті світу в італійському Мілані. 

Після прокату короткої програми 19-річний киянин опинився на 29-му місці. 

На його рахунку 64,18 балів. 

Лідирує після першого виду американець Натан Чен, який набрав 101,94 бали за коротку програму. 

Цікаво, що екс-українець Олексій Биченко, який виступає за Ізраїль, займає сьоме місце. 

Додамо, що крім Павлова у Мілані представлені ще Олександра Назарова та Максим Нікітін. 

Раніше Биченко розповів, хто в Україні "вбиває" фігурне катання.





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