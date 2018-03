Після тріумфу в Пхенчхані екс-українка взяла титул ще й на чемпіонаті світу

Представники Німеччини у змаганнях спортивних пар на чемпіонаті світу у Мілані Альона Савченко та Бруно Массо виграли золоту нагороду.

Переможці набрали за свій виступ у фіналі 162,86 бали, значно випередивши російський дует Євгєнія Тарасова/Владімір Морозов. Бронзу взяли французи Ванесса Джеймс та Морган Сіпре.

Для дуету з Німеччини це перша в історії перемога на чемпіонаті світу. Раніше вони завойовували бронзу ЧС-2016 і срібло ЧС-2017.

