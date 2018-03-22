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22.03.2018  23:23

Після тріумфу в Пхенчхані екс-українка взяла титул ще й на чемпіонаті світу

 Альона Савченко та Бруно Массо/Milano2018

Представники Німеччини у змаганнях спортивних пар на чемпіонаті світу у Мілані Альона Савченко та Бруно Массо виграли золоту нагороду.

Переможці набрали за свій виступ у фіналі 162,86 бали, значно випередивши російський дует Євгєнія Тарасова/Владімір Морозов. Бронзу взяли французи Ванесса Джеймс та Морган Сіпре. 

Для дуету з Німеччини це перша в історії перемога на чемпіонаті світу. Раніше вони завойовували бронзу ЧС-2016 і срібло ЧС-2017.

Україна у цьому виді програми ЧС-2018 представлена не була. 

Нагадаємо, колишня українка Савченко разом із Бруно Массо тріумфували на Олімпійських іграх у Пхенчхані

Раніше стало відомо, що українець Іван Павлов не пробився у фінал змагань чоловіків.





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