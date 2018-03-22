Після тріумфу в Пхенчхані екс-українка взяла титул ще й на чемпіонаті світу
|Альона Савченко та Бруно Массо/Milano2018
Представники Німеччини у змаганнях спортивних пар на чемпіонаті світу у Мілані Альона Савченко та Бруно Массо виграли золоту нагороду.
Переможці набрали за свій виступ у фіналі 162,86 бали, значно випередивши російський дует Євгєнія Тарасова/Владімір Морозов. Бронзу взяли французи Ванесса Джеймс та Морган Сіпре.
Для дуету з Німеччини це перша в історії перемога на чемпіонаті світу. Раніше вони завойовували бронзу ЧС-2016 і срібло ЧС-2017.
🔢 @aljona1984 and @BMassot add World Champion to their #Olympic title in 2018.— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 22 березня 2018 р.
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#⃣ #WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/1o19JkpWui
Україна у цьому виді програми ЧС-2018 представлена не була.
Нагадаємо, колишня українка Савченко разом із Бруно Массо тріумфували на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
Раніше стало відомо, що українець Іван Павлов не пробився у фінал змагань чоловіків.
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04.04.2017
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