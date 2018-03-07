Фігурист, що виступає за Ізраїль, назвав імена тих, через кого прийшлося залишити Україну
|Олексій Биченко на ОІ-2018 посів 11-е місце
Фігурист із Києва Олексій Биченко, який виступає за Ізраїль, розповів, через кого йому прийшлося залишити Україну.
За його словами, в українському фігурному катанні існує кругова порука.
"Я можу помилятися, але як на мене, там існує група людей, назвемо її компанією, від якої в українському фігурному катанні залежить все. Коли намагаєшся поcкаржитися і добитися справедливості в одних, цих оминути теж не вдасться. Там існує кругова порука", - розповів Биченко.
"Є такі Даніль Асхатович та Марина Олегівна Амірханови (Марина Амірханова протягом тривалого періоду займає посаду старшого тренера збірної України - ред.), компанія Михайловських. Ці люди між собою прекрасно діляться. А молоді спортсмени, які намагаються вирости, чогось досягти, бідують", - цитує фігуриста 24tv.ua.
Додамо, що у Пхенчхані Биченко зайняв 11-е місце у змаганнях чоловіків та 4-е місце у командних змаганнях.
Нагадаємо, українець Ярослав Паніот у змаганнях чоловіків на ОІ-2018 посів останнє місце і не пробився до фіналу.
Також Биченко був прапороносцем Ізраілю під час церемонії відкритття Ігор.
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