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07.03.2018  21:42

Фігурист, що виступає за Ізраїль, назвав імена тих, через кого прийшлося залишити Україну

 Олексій Биченко на ОІ-2018 посів 11-е місце

Фігурист із Києва Олексій Биченко, який виступає за Ізраїль, розповів, через кого йому прийшлося залишити Україну.

За його словами, в українському фігурному катанні існує кругова порука.

"Я можу помилятися, але як на мене, там існує група людей, назвемо її компанією, від якої в українському фігурному катанні залежить все. Коли намагаєшся поcкаржитися і добитися справедливості в одних, цих оминути теж не вдасться. Там існує кругова порука", - розповів Биченко.

"Є такі Даніль Асхатович та Марина Олегівна Амірханови (Марина Амірханова протягом тривалого періоду займає посаду старшого тренера збірної України - ред.), компанія Михайловських. Ці люди між собою прекрасно діляться. А молоді спортсмени, які намагаються вирости, чогось досягти, бідують", - цитує фігуриста 24tv.ua.

Додамо, що у Пхенчхані Биченко зайняв 11-е місце у змаганнях чоловіків та 4-е місце у командних змаганнях.

Нагадаємо, українець Ярослав Паніот у змаганнях чоловіків на ОІ-2018 посів останнє місце і не пробився до фіналу.

Також Биченко був прапороносцем Ізраілю під час церемонії відкритття Ігор.





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