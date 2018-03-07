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07.03.2018  23:22

Екс-українець розповів, на чому заробляє керівництво Федерації в Україні

 На відкритті ОІ-2018 Олексій Биченко був прапороносцем Ізраїлю

Людьми, які займаються розвитком фігурного катання в Україні, рухають у першу чергу, матеріальні інтереси.

Таку заяву зробив колишній українець Олексій Биченко, що виступав на ОІ-2018 за Ізраїль.

"На мою думку, ці люди не за спорт, не за розвиток, а за особисту вигоду і власні інтереси. Через цих людей кар'єру закінчило чимало фігуристів", - заявив фігурист.

"Вони пішли зі спорту тільки через те, що не відчували найменшої підтримки. Тим, хто переїхав до інших країн ще можна сказати, пощастило. Ось на цій Олімпіаді Аліса Агафонова виступала за Туреччину, Максим Сподирєв – за Польщу. Про Альону Савченко взагалі мовчу", - цитує Биченка 24tv.ua.

Також Биченко натякнув на те, за рахунок чого керівники фігурного катання в Україні можуть заробляти.

"Врахуйте, що в нашому виді спорту є своя політика. Країна продає голос за місце (очевидно, що мова йде про суддівство - ред.). Після розпаду СССР українське фігурне катання було на провідних ролях у світі. Але з кожним роком ставало все гірше. Все тому, що люди для власної вигоди брали окремих спортсменів, назвемо їх пішаками, і проштовхували", - заявив Биченко.

Раніше Биченко назвав людей, які "вбивали" фігурне катання в Україні.





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