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19.04.2018  17:23

Українця включили до Залу слави фігурного катання

Віктор Петренко

Відомий український фігурист Віктор Петренко був включений в Зал слави фігурного катання за заслуги в розвитку цього виду спорту.

Петренко є олімпійським чемпіоном 1992 року. Також він брав бронзу на Іграх-1988 і тричі піднімався на подіуми чемпіонатів світу, пише сайт федерації катання на ковзанах.

Зараз Віктор Петренко є віце-президентом Федерації фігурного катання України.

Петренко став першим українцем в історії, який був включений в Зал слави фігурного катання.

Як відомо, раніше Петренко заявляв, що наші фігуристи повернуться на п'єдестали тоді, коли у країні з'являться якісні ковзанки.





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