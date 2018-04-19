СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 17:23
Українця включили до Залу слави фігурного катання
|Віктор Петренко
Відомий український фігурист Віктор Петренко був включений в Зал слави фігурного катання за заслуги в розвитку цього виду спорту.
Петренко є олімпійським чемпіоном 1992 року. Також він брав бронзу на Іграх-1988 і тричі піднімався на подіуми чемпіонатів світу, пише сайт федерації катання на ковзанах.
Зараз Віктор Петренко є віце-президентом Федерації фігурного катання України.
Петренко став першим українцем в історії, який був включений в Зал слави фігурного катання.
Як відомо, раніше Петренко заявляв, що наші фігуристи повернуться на п'єдестали тоді, коли у країні з'являться якісні ковзанки.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Фігурне катання. Українця включили до Залу слави фігурного катання
|
04.04.2017
Чемпіонат світу у Гельсінкі. Срібло Савченко й олімпійська ліцензія Назарової та Нікітіна. ФОТО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій