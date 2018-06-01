Російській фігуристці заборонили в'їзд в Україну через Крим

Єкатєріна Боброва

Олімпійській чемпіонці 2014 року росіянці Єкатєріні Бобровій 31 травня заборонили в'їзд в Україну.

За повідомленням tribuna.com. Раніше в незаконний спосіб вона відвідала дитячий табір Артек в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила сама спортсменка.

Нагадаємо, раніше в Україну не пустили представників Федерації боксу Росії.

Крім того, повідомлялося, що російських журналістів, які відвідували Крим, не пустили на фінал ЛЧ в Києві.