Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 20:20
Російській фігуристці заборонили в'їзд в Україну через Крим
|Єкатєріна Боброва
Олімпійській чемпіонці 2014 року росіянці Єкатєріні Бобровій 31 травня заборонили в'їзд в Україну.
За повідомленням tribuna.com. Раніше в незаконний спосіб вона відвідала дитячий табір Артек в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила сама спортсменка.
Нагадаємо, раніше в Україну не пустили представників Федерації боксу Росії.
Крім того, повідомлялося, що російських журналістів, які відвідували Крим, не пустили на фінал ЛЧ в Києві.
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