Прем'єр-ліга. 28-й тур. Шахтар - Зоря 3:2. Перший для Фонсеки, 10-й для "гірників"

У суботу, 6-го травня, донецький Шахтар достроково став 10-разовим чемпіоном України з футболу. Для дострокового чемпіонства підопічним Фонсеки залишалася всього одна перемога, яку "гірники" і здобули у матчі проти луганської Зорі в 28-му турі УПЛ. Втім, як то кажуть, "чемпіонська прогулянка" була дещо нервовою, але про це дещо згодом.

До такого важливого для себе матчу "гірники" підійшли майже оптимальним складом. З основних гравців через перебір карток у матчі не зіграв лише Дентіньо. Через проблеми зі здоров'ям також пропускав матч Коваленко, однак його вдало замінив Малишев. У Зорі проблем було більше, а перед матчем травмувався основний захисник Сухоцький, якого змінив дебютант Шершень. Також продовжують лікування Чечер та Каменюка, був під питанням Ліпартія, але гравець таки з'явився на полі.

Щодо самого матчу, то Шахтар з перших хвилин заволодів ініціативою, а вже на 4-й хвилині перший гол ледь не забив Ордець: Пішла подача у карний зі штрафного, однак відразу до удару справа не дійшла, м'яч у підсумку підхопив Бернард, який зробив простріл на дальню стійку - саме там першим на м'ячі опинився Ордець, який головою пробив поруч зі стійкою.

Світлина ФК Шахтар

Втім, Зоря з відповіддю не забарилася і провела контратаку, в завершенні якої прутконогий Бонавентуре залишив у дурнях Ракицького та вийшов з гострого кута на П'ятова, втім, відправив м'яч поруч з 9-ткою воріт Шахтаря. Шахтар все ж більше атакував, а на 16-й хвилині стався суперечливий епізод з непризначеним пенальті у ворота Зорі, коли Форстер після прострілу від суперника зупинив м'яч рукою лежачи не газоні. Можаровський чомусь вирішив на точку не показувати, чим дуже був незадоволений Паулу Фонсека. Цей епізод дещо розізлив донецький клуб, який почав насідати на ворота суперника ще активніше, але "гірники" іноді дуже загравалися.

Таким заграванням знову міг скористатися Бонавентуре, який вдруге за тайм за рахунок швидкості опинився 1 на 1 з П'ятовим - так само гострий кут, але цього разу ударм низом і поруч зі стійкою. Господарі поля наче не помітили цей випад і продовжували великими силами насідати на ворота Шевченка, що на 38-й хвилині таки дало дивіденди. Тут допоміг Шахтарю хавбек Зорі Форстер, рикошетом від якого після довгої діагоналі від Срни м'яч потрапив на хід Феррейрі, який дограв епізод до кінця і в паданні в дотик таки прошив Шевченка та відкрив рахунок. На 45-й хвилині Шевченко вже рятував свою команду від другого голу, парирувавши постріл з близької відстані від Бернарда, так що до перерви Зоря більше не пропустила.

Світлина ФК Шахтар

Другий тайм був багатшим на голи, але його початок був доволі нудним. Шахтар доволі спокійно контролював м'яч то на власній половині, то в центрі поля. Зоря у свою чергу включала пресинг лише біля власного карного, тому "гірники" без проблем будували свої позиційні атаки і вже через 10 хвилин забили другий гол: Дебютант Шершень не розібрався у ситуації та віддав м'яч Бернарду, удар якого Шевченко перед собою парирував, першим на добиванні опинився Ісмаїлі, який увігнав м'яч вже у порожні ворота Зорі.

Такий перебіг подій погано вплинув на команду Вернидуба, тренер одразу змінив Шершня на Сухоцького .який навіть не долікував травму. Але психологічний спад у підсумку призвів до 3-го гола, який забив Ордець після прострілу з лівого флангу від Ракицького, тобто, третій гол організувати два центральних захисника - нокаут? Та ні, то був тільки нокдаун!

Світлина ФК Шахтар

Зоря таки змогла зібратися та перевести гру на половину поля Шахтаря. Тут варто і не забувати розслабленість "гірників", які відчуваючи смак чемпіонства почали "гратися", але то їх проблеми. Зоря показала характер і двічі! змогла забити донецькому клубу. Команда Вернидуба провела класний відрізок у середині другого тайму, багато атакувала, створювала моменти і грала у свою гру, адже результат вже не давив.

Так, на 81-й хвилині після стандарту забив Харатін, а за дві хвилини до завершення основного часу забив Бонавентуре, який на гол точно напрацював: нігерієць прогулявся по штрафній Шахтаря, прибрав кількох захисників і пробив П'ятова вдруге. Втім, на більше команду Вернидуба не вистачило...Хто знає, якби команда почала так грати з початку матчу, то хоч якась інтрига на чемпіонство могла зберегтися. У підсумку Шахтар довів справу до перемоги та 10-й раз став чемпіоном України. А от для наставника "гірників" португальця Фонсеки цей титул став першим на теренах України.