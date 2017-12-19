Шахов відзначився у матчі Кубка Греції. ВІДЕО

Євген Шахов / ФК ПАОК

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов забив у матчі Кубка Греції з Трикале.

Українець забив п'ятий гол команди в доданий час, а зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Раніше повідомлялося, що Шахов може покинути ПАОК.