0 Версія для друку Коментарі [ ]19.12.2017 21:43
Шахов відзначився у матчі Кубка Греції. ВІДЕО
|Євген Шахов / ФК ПАОК
Півзахисник ПАОКа Євген Шахов забив у матчі Кубка Греції з Трикале.
Українець забив п'ятий гол команди в доданий час, а зустріч завершилася з рахунком 5:1.
Раніше повідомлялося, що Шахов може покинути ПАОК.
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