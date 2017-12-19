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19.12.2017  22:51

Хацкевич: Гармаш завівся з Марітіму, Гусєв вивів його в туалет - на другий тайм Денис вийшов іншою людиною

Олег Гусєв

Олег Гусєв поїде на перший зимовий збір з Динамо.

Про це розповів тренер клубу Олександр Хацкевич.

"У нас була розмова і з Олегом, і з президентом клубу. Олег повинен зрозуміти мене як тренера. Наша команда оновлюється", - сказав він.

"Поки плани такі: Гусєв повинен поїхати з нами на перший збір, а після його закінчення вже будемо приймати рішення. Тоді буде видно, чи може Олег складати конкуренцію тим виконавцям, які виступають на його позиції", - зазначив тренер.

Хацкевич впевнений, що футболіст з таким футбольним і життєвим досвідом потрібен в роздягальні.

"Для тих же молодих Шепелєва, Шапаренка, Миколенка, Русина", - сказав він.

"Наведу один приклад. Перший матч з Марітіму. Гармаш в першому таймі завівся. У перерві ні я, ні Олег Романович Лужний достукатися до Дениса не змогли. Ні спокійним тоном, ні іншим. Все випробували", - розповів наставник.

"А слова для Гармаша знайшов Гусєв. Він його вивів в туалет, і все. Не знаю, що він там з ним робив, але на другий тайм Гармаш вийшов зовсім іншою людиною. Ми, звичайно, ризикували, залишивши Дениса в складі після перерви, але другий тайм показав, що Гусєв дійсно зміг його заспокоїти", - цитує Хацкевича "Динамо" Киев от Шурика.

Раніше повідомлялося, що Гусєв вийшов на 3-є місце за кількістю матчів у складі Динамо.
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