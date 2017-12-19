Зозуля зробив асист в матчі з другою командою Барселони

Роман Зозуля

Форвард Альбасете Роман Зозуля вийшов в стартовому складі на матч проти Барселони Б.

Гра завершилася перемогою команди українця з мінімальним рахунком.

Єдиний гол в цій зустрічі був забитий на сьомій хвилині Нілі, а результативну передачу йому віддав Зозуля.

Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав приз найкращого футболіста Альбасете в листопаді.

Також була інформація, що Зозуля може повернутися в елітний іспанський дивізіон.