0 Версія для друку Коментарі [ ]19.12.2017 23:11
Зозуля зробив асист в матчі з другою командою Барселони
|Роман Зозуля
Форвард Альбасете Роман Зозуля вийшов в стартовому складі на матч проти Барселони Б.
Гра завершилася перемогою команди українця з мінімальним рахунком.
Єдиний гол в цій зустрічі був забитий на сьомій хвилині Нілі, а результативну передачу йому віддав Зозуля.
Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав приз найкращого футболіста Альбасете в листопаді.
Також була інформація, що Зозуля може повернутися в елітний іспанський дивізіон.
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