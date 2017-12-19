Український півзахисник може продовжити кар'єру у Франції

Юрій Вакулко / fcdnipro.ua

Колишній хавбек Дніпра Юрій Вакулко може перебратися в ФК Париж.

Агент українця Івіца Піріч вже прибув до столиці Франції, де і проведе переговори з керівництвом клубу, повідомляє France Football.

Очікується, що якщо сторони не дуже розійдуться в фінансовому питанні, то угода буде підписана вже найближчим часом.

При цьому джерело додає, що у Вакулка є й інші варіанти продовження кар'єри - зокрема, ним цікавляться провідні клуби Хорватії, однак він сам хоче виступати у Франції, пише sportarena.com.

Раніше Вакулко розповів, що не перейшов у Зеніт, щоб не втратити місце в збірній України.