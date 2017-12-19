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19.12.2017  23:56

Наполі переграв Удінезе в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії

 

Наполі виграв у Удінезе в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії.

Гра завершилася мінімальною перемогою неаполітанців.

Кубок Італії

1/8 фіналу

19 грудня

Наполі – Удінезе 1:0 (0:0 Наполи – Удинезе 1:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 71 Інсіньє.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко потрапив до сфери інтересів Наполі.
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