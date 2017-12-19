0 Версія для друку Коментарі [ ]19.12.2017 23:56
Наполі переграв Удінезе в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії
Наполі виграв у Удінезе в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії.
Гра завершилася мінімальною перемогою неаполітанців.
Кубок Італії
1/8 фіналу
19 грудня
Наполі – Удінезе 1:0 (0:0 Наполи – Удинезе 1:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 71 Інсіньє.
⏱ FULL TIME— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 19 грудня 2017 р.
➡️ #NapoliUdinese 1-0
⚽️ #Insigne 👏
🇮🇹 #TIMcup
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/vSiePbKhSZ
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко потрапив до сфери інтересів Наполі.
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