0 Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 00:20
Леванте і Леганес не забили голів у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
Леванте і Леганес не змогли визначити сильнішого в матчі 17-го туру Ла Ліги.
Чемпіонат Іспанії
Ла Ліга
17-й тур
20 грудня
Леванте – Леганес 0:0 (0:0, 0:0)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|13
|3
|0
|42-7
|42
|2
|Атлетико
|16
|10
|6
|0
|25-7
|36
|3
|Валенсія
|16
|10
|4
|2
|36-16
|34
|4
|Реал
|15
|9
|4
|2
|30-11
|31
|5
|Севілья
|16
|9
|2
|5
|19-19
|29
|6
|Вільяреал
|16
|7
|3
|6
|23-20
|24
|7
|Жирона
|16
|6
|5
|5
|20-22
|23
|+3
|8
|Леганес
|16
|6
|3
|7
|12-14
|21
|-1
|9
|Бетіс
|16
|6
|3
|7
|25-29
|21
|-1
|10
|Ейбар
|16
|6
|3
|7
|18-28
|21
|-1
|11
|Реал Сосьєдад
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|+1
|12
|Леванте
|17
|4
|8
|5
|16-22
|20
|-1
|13
|Хетафе
|16
|5
|4
|7
|20-17
|19
|14
|Сельта
|16
|5
|3
|8
|27-24
|18
|15
|Атлетик
|16
|4
|6
|6
|16-19
|18
|16
|Еспаньол
|16
|4
|5
|7
|13-21
|17
|17
|Депортиво
|16
|4
|3
|9
|18-31
|15
|18
|Алавес
|16
|4
|0
|12
|12-25
|12
|19
|Малага
|16
|3
|2
|11
|13-30
|11
|20
|Лас-Пальмас
|16
|3
|2
|11
|13-36
|11
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