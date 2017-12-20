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20.12.2017  00:20

Леванте і Леганес не забили голів у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії

 

Леванте і Леганес не змогли визначити сильнішого в матчі 17-го туру Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії

Ла Ліга

17-й тур

20 грудня

Леванте – Леганес 0:0 (0:0, 0:0) 

    І В Н П М О
  1 Барселона 16 13 3 0 42-7 42
  2 Атлетико 16 10 6 0 25-7 36
  3 Валенсія 16 10 4 2 36-16 34
  4 Реал 15 9 4 2 30-11 31
  5 Севілья 16 9 2 5 19-19 29
  6 Вільяреал 16 7 3 6 23-20 24
  7 Жирона 16 6 5 5 20-22 23
+3 8 Леганес 16 6 3 7 12-14 21
-1 9 Бетіс 16 6 3 7 25-29 21
-1 10 Ейбар 16 6 3 7 18-28 21
-1 11 Реал Сосьєдад 16 5 5 6 28-28 20
+1 12 Леванте 17 4 8 5 16-22 20
-1 13 Хетафе 16 5 4 7 20-17 19
  14 Сельта 16 5 3 8 27-24 18
  15 Атлетик 16 4 6 6 16-19 18
  16 Еспаньол 16 4 5 7 13-21 17
  17 Депортиво 16 4 3 9 18-31 15
  18 Алавес 16 4 0 12 12-25 12
  19 Малага 16 3 2 11 13-30 11
  20 Лас-Пальмас 16 3 2 11 13-36 11
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