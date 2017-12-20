Леванте і Леганес не забили голів у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії

Леванте і Леганес не змогли визначити сильнішого в матчі 17-го туру Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії

Ла Ліга

17-й тур

20 грудня

Леванте – Леганес 0:0 (0:0, 0:0)