Шальке без Коноплянки обіграв Кельн в Кубку Німеччини. Інші матчі

Шальке з мінімальним рахунком виграв у Кельна в третьому раунді Кубку Німеччини.

Відзначимо, що український півзахисник Євген Коноплянка в цій грі на поле не вийшов.

Кубок Німеччини

3-й раунд

19 грудня

Майнц – Штутгарт 3:1 (0:1, 3:0)

Голи: 0:1 – 41 Гентнер, 1:1 – 62 Берггрен, 2:1 – 71 Діалло, 3:1 – 90 Сердар.

Падерборн – Інгольштадт 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 56 Цолінскі.

Нюрнберг – Вольфсбург 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)

Голи: 0:1 – 96 Удуохай, 0:2 – 118 Дідаві.

Шальке – Кельн 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 63 Майер.