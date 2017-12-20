0 Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 00:27
Шальке без Коноплянки обіграв Кельн в Кубку Німеччини. Інші матчі
Шальке з мінімальним рахунком виграв у Кельна в третьому раунді Кубку Німеччини.
Відзначимо, що український півзахисник Євген Коноплянка в цій грі на поле не вийшов.
Кубок Німеччини
3-й раунд
19 грудня
Майнц – Штутгарт 3:1 (0:1, 3:0)
Голи: 0:1 – 41 Гентнер, 1:1 – 62 Берггрен, 2:1 – 71 Діалло, 3:1 – 90 Сердар.
#Mainz05 dreht das Spiel in der 2. Halbzeit und zieht letztendlich verdient ins #DFBPokal-Viertelfinale ein! #M05VFB 3:1 pic.twitter.com/bBq9PXjW7Z— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 19 грудня 2017 р.
Падерборн – Інгольштадт 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 56 Цолінскі.
Нюрнберг – Вольфсбург 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)
Голи: 0:1 – 96 Удуохай, 0:2 – 118 Дідаві.
Шальке – Кельн 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 63 Майер.
JAWOLL! #Schalke zieht ins @DFB_Pokal-Viertelfinale ein! 💪 #S04KOE 1:0 pic.twitter.com/tt43JoI3ki— FC Schalke 04 (@s04) 19 грудня 2017 р.
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