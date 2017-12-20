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20.12.2017  00:35

Манчестер Сіті із Зінченком у складі виграв у Лестера в Кубку футбольної ліги, Вест Гем програв Арсеналу

 

Манчестер Сіті в серії пенальні виграв у Лестера в 5-му раунді Кубку футбольної ліги.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів у складі Сіті на полі весь матч.

Кубок англійської ліги

5-й раунд

19 грудня

Арсенал – Вест Гем 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Велбек.

Лестер – Манчестер Сіті 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 3:4

Голи: 0:1 – 26 Бернарду Сілва, 1:1 – 90, пенальті Варді
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