0 Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 00:35
Манчестер Сіті із Зінченком у складі виграв у Лестера в Кубку футбольної ліги, Вест Гем програв Арсеналу
Манчестер Сіті в серії пенальні виграв у Лестера в 5-му раунді Кубку футбольної ліги.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів у складі Сіті на полі весь матч.
Кубок англійської ліги
5-й раунд
19 грудня
Арсенал – Вест Гем 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 42 Велбек.
Job done - we’ve reached the @Carabao_Cup semi-final 👊#AFCvWHU pic.twitter.com/xL93v83gK5— Arsenal FC (@Arsenal) 19 грудня 2017 р.
Лестер – Манчестер Сіті 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 3:4
Голи: 0:1 – 26 Бернарду Сілва, 1:1 – 90, пенальті Варді
CITY WIN ON PENALTIES!!! #foxesvcity— Manchester City (@ManCity) 19 грудня 2017 р.
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