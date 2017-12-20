Тренер Бешикташа: Третього січня Віда має вирушити з командою на збори
|Домагой Віда
Колишній футболіст Динамо Домагой Віда має приєднатися до турецького Бешикташа 3 січня.
Про це сказав тренер воротарів команди Маріян Мрмич, пише Jutarnji List.
"Розмови про перехід Види тривають вже довго, із того часу, як Бешикташ домовився з ним про контракт. Кажуть, що хтось хоче викупити його контракт, навіть Фенербахче і Галатасарай", - розповів тренер.
"Своєю появою в Бешикташі Віда може принести нам такі гроші, за які ми зможемо купити двох інших захисників", - вважає Мрмич.
"Також кажуть, що він вирішив повернутися в Динамо. Це все розмови. Я думаю, що він уже гравець Бешикташа, і 3 січня має вирушити з командою на збори. Із цього моменту він і буде офіційно вважатися нашим гравцем", - цитує Мрмича Трибуна.
Нагадаємо, що Динамо заплатить Бешикташу 4 мільйони у разі підписання Віди.
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