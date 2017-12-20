Тренер Бешикташа: Третього січня Віда має вирушити з командою на збори

Домагой Віда

Колишній футболіст Динамо Домагой Віда має приєднатися до турецького Бешикташа 3 січня.

Про це сказав тренер воротарів команди Маріян Мрмич, пише Jutarnji List.

"Розмови про перехід Види тривають вже довго, із того часу, як Бешикташ домовився з ним про контракт. Кажуть, що хтось хоче викупити його контракт, навіть Фенербахче і Галатасарай", - розповів тренер.

"Своєю появою в Бешикташі Віда може принести нам такі гроші, за які ми зможемо купити двох інших захисників", - вважає Мрмич.

"Також кажуть, що він вирішив повернутися в Динамо. Це все розмови. Я думаю, що він уже гравець Бешикташа, і 3 січня має вирушити з командою на збори. Із цього моменту він і буде офіційно вважатися нашим гравцем", - цитує Мрмича Трибуна.

Нагадаємо, що Динамо заплатить Бешикташу 4 мільйони у разі підписання Віди.