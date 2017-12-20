Пішов із життя легендарний тренер київського Динамо

Євген Котельніков

На 79-му році життя помер тренер і футбольний функціонер Динамо Євген Котельніков.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

У період із 1965 до 1977 роки працював тренером у клубній Дитячо-юнацькій футбольній школі, а з 1997 року впродовж понад двох десятиліть очолював управління футболу ФК Динамо (Київ).

Під його керівництвом працювала вся система виховання підростаючого покоління, у тому числі й молодіжні команди.

Нагадаємо, що в Ірландії 16-річний футболіст помер під час матчу.