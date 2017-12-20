233 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 13:32
Пішов із життя легендарний тренер київського Динамо
|Євген Котельніков
На 79-му році життя помер тренер і футбольний функціонер Динамо Євген Котельніков.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
У період із 1965 до 1977 роки працював тренером у клубній Дитячо-юнацькій футбольній школі, а з 1997 року впродовж понад двох десятиліть очолював управління футболу ФК Динамо (Київ).
Під його керівництвом працювала вся система виховання підростаючого покоління, у тому числі й молодіжні команди.
Нагадаємо, що в Ірландії 16-річний футболіст помер під час матчу.
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