27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 13:48
Маріуполь планує підсилити центр оборони
Стали відомі плани Маріуполя на трансферному ринку цієї зими.
Перш за все Олександр Бабич хоче підсилити центр оборони. При цьому обмежуватися одним виконавцем "азовців" не будуть, а хочуть запросити відразу кілька захисників.
Про наявність конкретних кандидатур і факти переговорів поки не повідомляється, проте футболіст повинен бути такого рівня, щоб допомогти команді поборотися за вихід до першої шістки.
У першій половині сезону пару центрбеків Маріуполя здебільшого складали Сергій Яворський та Сергій Вакуленко, пише matchday.ua.
Раніше повідомлялося, що Маріуполь проведе зимові збори в Туреччині.
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