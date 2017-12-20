Захисник Чорноморця потрапив в сферу інтересів одного з чеських клубів

Сергій Люлька

Захисник Чорноморця Сергій Люлька може продовжити кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Один з чеських клубів цікавиться Люлькою й хоче підписати гравця під час зимового трансферного вікна.

Футбольний агент, який раніше займався працевлаштуванням гравця в Словані з Ліберця, В'ячеслав Заховайло не підтвердив, але й не спростував цієї інформації, пише football24.ua.

Як відомо, раніше один з українських гравців заявив, що чеський чемпіонат сильно випереджає УПЛ за атмосферою навколо матчів.