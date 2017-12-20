39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 14:06
Захисник Чорноморця потрапив в сферу інтересів одного з чеських клубів
|Сергій Люлька
Захисник Чорноморця Сергій Люлька може продовжити кар'єру в чемпіонаті Чехії.
Один з чеських клубів цікавиться Люлькою й хоче підписати гравця під час зимового трансферного вікна.
Футбольний агент, який раніше займався працевлаштуванням гравця в Словані з Ліберця, В'ячеслав Заховайло не підтвердив, але й не спростував цієї інформації, пише football24.ua.
Як відомо, раніше один з українських гравців заявив, що чеський чемпіонат сильно випереджає УПЛ за атмосферою навколо матчів.
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