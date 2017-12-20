Став відомий один із суперників Олімпіка на зборах в Туреччині

Олімпік відправиться на зимові збори в турецьку Лару.

Перший збір триватиме з 14 по 27 січня. У цей проміжок заплановано чотири спаринги.

Одним із суперників команди Романа Санжара стане Корона з Кельце, а матч відбудеться 21 січня, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що у донецької команди заплановано два збори. Другий теж відбудеться в Туреччині в період з 31 січня по 14 лютого.

Раніше була інформація, що Олімпік можуть залишити провідні футболісти.