121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 15:12
Селезньов попрощався з Карабюкспором і залишить клуб?
|Євген Селезньов
Український нападник Карабюкспора Євген Селезньов попрощався з уболівальниками і клубом.
Судячи з усього, 32-річний форвард залишає турецьку команду.
"Прийшов час попрощатися з чудовими людьми з цього міста. Спасибі за любов і підтримку. Я буду сумувати", - написав Селезньов у соцмережі.
Раніше повідомлялося, що у Селезньова є приваблива пропозиція з Китаю.
Також була інформація, що у Селезньова виник конфлікт із тренером Карабюкспору.
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