Селезньов попрощався з Карабюкспором і залишить клуб?

Євген Селезньов

Український нападник Карабюкспора Євген Селезньов попрощався з уболівальниками і клубом.

Судячи з усього, 32-річний форвард залишає турецьку команду.

"Прийшов час попрощатися з чудовими людьми з цього міста. Спасибі за любов і підтримку. Я буду сумувати", - написав Селезньов у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що у Селезньова є приваблива пропозиція з Китаю.

Також була інформація, що у Селезньова виник конфлікт із тренером Карабюкспору.