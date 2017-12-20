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20.12.2017  15:12

Селезньов попрощався з Карабюкспором і залишить клуб?

Євген Селезньов

Український нападник Карабюкспора Євген Селезньов попрощався з уболівальниками і клубом.

Судячи з усього, 32-річний форвард залишає турецьку команду.

"Прийшов час попрощатися з чудовими людьми з цього міста. Спасибі за любов і підтримку. Я буду сумувати", - написав Селезньов у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що у Селезньова є приваблива пропозиція з Китаю.

Також була інформація, що у Селезньова виник конфлікт із тренером Карабюкспору.
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