Сталі дали добро на переїзд до Бучі

Виконком міської ради Бучі підтримав прохання Сталі про переїзд в місто і використання його футбольної інфраструктури.

Про це повідомив секретар міської ради Бучі Василь Олексюк.

"Лист керівництва Сталі озвучив на засіданні міський голова і члени виконкому одноголосно підтримали прохання клубу з Кам'янського базуватися в Бучі. Наступний крок - це подача клубом документів в ФФУ про зміну реєстрації Сталі, а також дозвіл на використання спортивної інфраструктури міста", - сказав він.

"Ми розглядаємо варіант з реконструкцією колишнього піонерського табору під базу клубу, хочемо запропонувати це Сталі. Кожне місто, вважаю, мріє мати у себе команду майстрів, тим більше Прем'єр-ліги. Якщо все вийде, влада буде підтягувати інфраструктуру, а також може співпрацювати з клубом в плані використання дитячої спортивної школи", - цитує секретаря Sport Arena.

Нагадаємо, Сталь з літа грає на київській Оболонь-Арені, а раніше в УПЛ виступала на Метеорі в Дніпрі.

Раніше повідомлялося, що кам'янські вболівальники виступили проти використання клубом бренду Сталь і планують створити новий клуб.

Також була інформація, що Сталь оголосила плани на підготовку до другої частини сезону.