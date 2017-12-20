27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 16:11
Верес знайшов підсилення у Другій лізі?
|Владислав Приймак
Захисник Прикарпаття Владислав Приймак може поповнити Верес.
Про це повідомив керманич клубу з Івано-Франківська Володимир Ковалюк.
"Щодо Приймака ведемо переговори з Вересом. Його запросили на перегляд, він сподобався там", - зазначив наставник.
"З одного боку, нам шкода, тому що він провідний гравець, а з іншого - можна підняти голову, що футболіста з наших країв запрошують в Прем'єр-лігу", - цитує тренера Галичина Спортивна.
Раніше була інформація, що Верес веде перемовини з екс-гравцем збірної України.
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