Верес знайшов підсилення у Другій лізі?

Владислав Приймак

Захисник Прикарпаття Владислав Приймак може поповнити Верес.

Про це повідомив керманич клубу з Івано-Франківська Володимир Ковалюк.

"Щодо Приймака ведемо переговори з Вересом. Його запросили на перегляд, він сподобався там", - зазначив наставник.

"З одного боку, нам шкода, тому що він провідний гравець, а з іншого - можна підняти голову, що футболіста з наших країв запрошують в Прем'єр-лігу", - цитує тренера Галичина Спортивна.

Раніше була інформація, що Верес веде перемовини з екс-гравцем збірної України.