Суперник Динамо здобув розгромну перемогу в Кубку Греції

Дмитро Чигринський

В рамках 1/8 фіналу Кубка Греції Панетолікос приймав афінський АЕК.

Поєдинок завершився з рахунком 0:4 на користь афінян.

Відзначимо, що в складі АЕКа весь матч провів українець Дмитро Чигринський, але результативними діями відзначитися не зміг.

Матч - відповідь відбудеться 9-го січня.

Нагадаємо, що київське Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з грецьким АЕКом.