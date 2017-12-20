Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
82 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
20.12.2017  22:07

Суперник Динамо здобув розгромну перемогу в Кубку Греції

Дмитро Чигринський

В рамках 1/8 фіналу Кубка Греції Панетолікос приймав афінський АЕК.

Поєдинок завершився з рахунком 0:4 на користь афінян.

Відзначимо, що в складі АЕКа весь матч провів українець Дмитро Чигринський, але результативними діями відзначитися не зміг.

Матч - відповідь відбудеться 9-го січня.

Нагадаємо, що київське Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з грецьким АЕКом.
Читай також
Блохін: Динамо буде дуже важко на виїзді з АЕКом
Екс-гравець Шахтаря: АЕК - суперник прохідний
Головний тренер АЕКа: Ми не хотіли грати з Динамо
Хацкевич: Прийде час і ми будемо мати всю інформацію по АЕКу
Чигринський: АЕК збирається дати бій Динамо у Лізі Європи


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:36
Футбол. Бейєр та Вердер крокують в наступний раунд. Матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини
00:20
Футбол. Манчестер Юнайтед припиняє боротьбу за Кубок Ліги, Челсі переміг Борнмут
00:15
Футбол. Екс-динамівець допоміг Хетафе вдома перемогти Лас-Пальмас. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
00:04
Футбол. ПСЖ та Монако здобули перемоги. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Франції
20.12.2017
23:48
Футбол. Гол Ярмоленка не допоміг Боруссії у грі проти Баварії
23:35
Футбол. Рома поступилася Торіно, Ювентус переміг Дженоа. Матчі Кубку Італії
23:06
Футбол. Головний тренер Байєра вчинив дивну симуляцію у грі проти Боруссії М. ВІДЕО
22:45
Футбол. Свонсі залишився без головного тренера
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!