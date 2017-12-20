82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 22:07
Суперник Динамо здобув розгромну перемогу в Кубку Греції
|Дмитро Чигринський
В рамках 1/8 фіналу Кубка Греції Панетолікос приймав афінський АЕК.
Поєдинок завершився з рахунком 0:4 на користь афінян.
Відзначимо, що в складі АЕКа весь матч провів українець Дмитро Чигринський, але результативними діями відзначитися не зміг.
Матч - відповідь відбудеться 9-го січня.
Нагадаємо, що київське Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з грецьким АЕКом.
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