25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 22:45
Свонсі залишився без головного тренера
|Пол Клемент
Головний тренер Свонсі Пол Клемент відправлений у відставку.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Керівництво вирішило розстатися зі спеціалістом через незадовільні результати, які показує команда.
Клемент став біля керма валлійського клуб в січні цього року, а раніше працював помічником Карло Анчелотті в Баварії.
Після 18 турів Свонсі замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.
В активі команди 12 очок, а відрив від Сток Сіті, який розташувався на 17-му рядку, становить 4 очки.
Нагадаємо, що в 18 турі АПЛ Свонсі поступився Евертону.
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