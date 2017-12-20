Свонсі залишився без головного тренера

Пол Клемент

Головний тренер Свонсі Пол Клемент відправлений у відставку.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Керівництво вирішило розстатися зі спеціалістом через незадовільні результати, які показує команда.

Клемент став біля керма валлійського клуб в січні цього року, а раніше працював помічником Карло Анчелотті в Баварії.

Після 18 турів Свонсі замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.

В активі команди 12 очок, а відрив від Сток Сіті, який розташувався на 17-му рядку, становить 4 очки.

Нагадаємо, що в 18 турі АПЛ Свонсі поступився Евертону.