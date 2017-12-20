Головний тренер Байєра вчинив дивну симуляцію у грі проти Боруссії М. ВІДЕО

Гайко Геррліх

Головний тренер Байєра екс-гравець збірної Німеччини Гайко Геррліх у грі своєї команди в Кубку Німеччини намагався затримати час дивною симуляцією.

В одному з епізодів наприкінці гри, коли м'яч вийшов в аут, півзахисник Боруссії Деніс Закарія намагався швидко ввести м'яч у гру і лише доторкнувся до коуча.

Дії коуча в цьому епізоді виглядали, як мінімум, дивно.