167 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 23:06
Головний тренер Байєра вчинив дивну симуляцію у грі проти Боруссії М. ВІДЕО
|Гайко Геррліх
Головний тренер Байєра екс-гравець збірної Німеччини Гайко Геррліх у грі своєї команди в Кубку Німеччини намагався затримати час дивною симуляцією.
В одному з епізодів наприкінці гри, коли м'яч вийшов в аут, півзахисник Боруссії Деніс Закарія намагався швидко ввести м'яч у гру і лише доторкнувся до коуча.
Дії коуча в цьому епізоді виглядали, як мінімум, дивно.
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