Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
25 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.12.2017  23:35

Рома поступилася Торіно, Ювентус переміг Дженоа. Матчі Кубку Італії

twitter

В 1/8 фіналу Кубку Італії 20 грудня відбулося три матчі.

Рома вдома несподвано поступилася Торіно з рахунком 1:2.

Аталанта перемогла Сассуоло - 2:1.

Ювентус вдома без проблем розібрався з Дженоа - 2:0.

Кубок Італії

1/8 фіналу

20 грудня

Аталанта - Сассуоло 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Корнеліус, 2:0 – 33 Толої, 2:1 – 74, автогол Толої.

Рома - Торіно 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 де Сільвестрі, 0:2 – 72 Едера, 1:2 – 85 Шик.

Ювентус - Дженоа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Дібала, 2:0 - 76 Ігуаїн
Читай також
Ювентус та Інтер голів не забили, Кальярі не визначив переможця з Сампдорією в 16-му турі чемпіонату Італії
Наполі поступився Ювентусу, Рома перемогла СПАЛ. Матчі 15-го туру чемпіонату Італії
Наполі мінімально виграв у Удінезе, Ювентус розгромив Кротоне. Інші матчі 14-го туру чемпіонату Італії
Джан погодив умови контракту з Ювентусом
Ювентус і Барселона голів не забили, ПСЖ розірвав Селтік. Інші матчі 5-го туру ЛЧ


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:36
Футбол. Бейєр та Вердер крокують в наступний раунд. Матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини
00:20
Футбол. Манчестер Юнайтед припиняє боротьбу за Кубок Ліги, Челсі переміг Борнмут
00:15
Футбол. Екс-динамівець допоміг Хетафе вдома перемогти Лас-Пальмас. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
00:04
Футбол. ПСЖ та Монако здобули перемоги. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Франції
20.12.2017
23:48
Футбол. Гол Ярмоленка не допоміг Боруссії у грі проти Баварії
23:35
Футбол. Рома поступилася Торіно, Ювентус переміг Дженоа. Матчі Кубку Італії
23:06
Футбол. Головний тренер Байєра вчинив дивну симуляцію у грі проти Боруссії М. ВІДЕО
22:45
Футбол. Свонсі залишився без головного тренера
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!