Рома поступилася Торіно, Ювентус переміг Дженоа. Матчі Кубку Італії

В 1/8 фіналу Кубку Італії 20 грудня відбулося три матчі.

Рома вдома несподвано поступилася Торіно з рахунком 1:2.

Аталанта перемогла Сассуоло - 2:1.

Ювентус вдома без проблем розібрався з Дженоа - 2:0.

Кубок Італії

1/8 фіналу

20 грудня

Аталанта - Сассуоло 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Корнеліус, 2:0 – 33 Толої, 2:1 – 74, автогол Толої.

Рома - Торіно 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 де Сільвестрі, 0:2 – 72 Едера, 1:2 – 85 Шик.

Ювентус - Дженоа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Дібала, 2:0 - 76 Ігуаїн

