25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 23:35
Рома поступилася Торіно, Ювентус переміг Дженоа. Матчі Кубку Італії
В 1/8 фіналу Кубку Італії 20 грудня відбулося три матчі.
Рома вдома несподвано поступилася Торіно з рахунком 1:2.
Аталанта перемогла Сассуоло - 2:1.
Ювентус вдома без проблем розібрався з Дженоа - 2:0.
Кубок Італії
1/8 фіналу
20 грудня
Аталанта - Сассуоло 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 16 Корнеліус, 2:0 – 33 Толої, 2:1 – 74, автогол Толої.
Рома - Торіно 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 де Сільвестрі, 0:2 – 72 Едера, 1:2 – 85 Шик.
Ювентус - Дженоа 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 42 Дібала, 2:0 - 76 Ігуаїн
FT | #RomaTorino 1⃣-2⃣— AS Roma English (@ASRomaEN) 20 грудня 2017 р.
Roma knocked out of the Coppa Italia despite Patrik Schick's first goal for the club. De Silvestri and Edera with the goals for Torino. pic.twitter.com/qP2uXzDd6u
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