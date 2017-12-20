Гол Ярмоленка не допоміг Боруссії у грі проти Баварії
|Андрій Ярмоленко / twitter
В 1/8 фіналу Кубку Німеччини мюнхенська Баварія вдома приймала дортмундську Боруссію.
Перший тайм пройшов за величезної переваги Баварії, і як наслідок 2:0 вже після першої половини.
Слід зазначити, що мюнхенці в першому таймі могли забивати набагато більше.
В другому таймі джмелям вдалося вирівняти гру, а в кінці зустрічи притиснути мюнхенців до власних воріт.
На 77-й хвилині зятяжна атака Боруссії закінчилася голом вінгера збірної України Андрія Ярмоленка.
Наприкінці гри Боруссія мала ще один стовідсотковий момент, але нападник дортмундців Ісак не зміг влучити в ворота.
Тож 2:1 на користь Баварії і Боруссія покидає розіграш Кубку.
Нагадаємо, що Шальке без Коноплянки переміг Кельн.
Das war‘s. Leider. Trotz guter Leistung in der 2. Halbzeit: #fcbbvb 2-1 FT pic.twitter.com/c578Yc0jRA— Borussia Dortmund (@BVB) 20 грудня 2017 р.
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