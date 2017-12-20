Гол Ярмоленка не допоміг Боруссії у грі проти Баварії

Андрій Ярмоленко / twitter

В 1/8 фіналу Кубку Німеччини мюнхенська Баварія вдома приймала дортмундську Боруссію.

Перший тайм пройшов за величезної переваги Баварії, і як наслідок 2:0 вже після першої половини.

Слід зазначити, що мюнхенці в першому таймі могли забивати набагато більше.

В другому таймі джмелям вдалося вирівняти гру, а в кінці зустрічи притиснути мюнхенців до власних воріт.

На 77-й хвилині зятяжна атака Боруссії закінчилася голом вінгера збірної України Андрія Ярмоленка.

Наприкінці гри Боруссія мала ще один стовідсотковий момент, але нападник дортмундців Ісак не зміг влучити в ворота.

Тож 2:1 на користь Баварії і Боруссія покидає розіграш Кубку.

Нагадаємо, що Шальке без Коноплянки переміг Кельн.