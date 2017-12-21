ПСЖ та Монако здобули перемоги. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Франції
|Кіліан Мбаппе / twitter PSG
У Франції відбулися матчі 19 туру.
Лідер ПСЖ вдома впевнено переграв Кан з раїхунком 3:1. Голи за парижан забивали Кавані, Мбаппе та Берчіче.
Монако переміг Рен з рахунком 2:1.
Чемпіонат Франції
19 тур
20 грудня
Ам'єн - Нант 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90 Сала
Анже - Діжон 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 7 Сліті, 1:1 – 43 Токо-Екамбі, 2:1 – 55, пенальті Токо-Екамби.
Бордо - Монпельє 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 71 Іконе, 0:2 – 90 Мбенза.
Генгам - Сент-Етьєн 2:1 ( 0:0)
Голи: 0:1 – 67 Ернані, 1:1 – 70 Бенезе, 2:1 – 90 Бріан
Лілль - Ніцца 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 38 Срарфі, 1:1 – 67 Ель-Газі.
Марсель - Труа 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 14 Пеле, 1:1 – 31 Пайет, 2:1 – 66 Луїс Густаво, 3:1 – 84 Жермен.
Мец - Страсбург 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 61 Молле, 2:0 – 69 Ру, 3:0 – 83 Ривьєр.
Монако - Ренн 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 20 Фалькао, 1:1 – 59, пенальті Хазрі, 2:1 – 81 Кейта.
ПСЖ - Кан 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 21 Кавані, 2:0 – 57 Мбаппе, 3:0 – 81 Берчіче, 3:1 – 90, пенальті Сантіні.
D19 - Full-time scores pic.twitter.com/2qY4RdoJOK— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) 20 грудня 2017 р.
Тулуза - Ліон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 24, пенальті Фекір, 0:2 – 90 Рафаел, 1:2 – 90, пенальті Градель
Нагадаємо, що в минулому турі ПСЖ переміг Ренн.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|16
|2
|1
|58-15
|50
|2
|Монако
|19
|13
|2
|4
|46-19
|41
|3
|Ліон
|19
|12
|5
|2
|46-20
|41
|4
|Марсель
|19
|11
|5
|3
|38-22
|38
|5
|Нант
|19
|10
|3
|6
|18-18
|33
|6
|Ніцца
|19
|8
|3
|8
|24-29
|27
|+4
|7
|Монпельє
|19
|6
|8
|5
|17-13
|26
|+4
|8
|Генгам
|19
|7
|5
|7
|21-24
|26
|-2
|9
|Ренн
|19
|7
|4
|8
|24-26
|25
|-2
|10
|Діжон
|19
|7
|3
|9
|28-33
|24
|-2
|11
|Страсбур
|19
|6
|6
|7
|24-31
|24
|-2
|12
|Кан
|19
|7
|3
|9
|12-21
|24
|13
|Ам'єн
|19
|6
|3
|10
|16-21
|21
|14
|Труа
|19
|6
|3
|10
|20-27
|21
|15
|Бордо
|19
|5
|5
|9
|22-29
|20
|16
|Сент-Етьєн
|19
|5
|5
|9
|18-33
|20
|17
|Тулуза
|19
|5
|4
|10
|18-27
|19
|18
|Лілль
|19
|5
|4
|10
|17-30
|19
|19
|Анже
|19
|3
|9
|7
|21-29
|18
|20
|Метц
|19
|3
|2
|14
|13-34
|11
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