ПСЖ та Монако здобули перемоги. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Франції

Кіліан Мбаппе / twitter PSG

У Франції відбулися матчі 19 туру.

Лідер ПСЖ вдома впевнено переграв Кан з раїхунком 3:1. Голи за парижан забивали Кавані, Мбаппе та Берчіче.

Монако переміг Рен з рахунком 2:1.

Чемпіонат Франції

19 тур

20 грудня

Ам'єн - Нант 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90 Сала

Анже - Діжон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Сліті, 1:1 – 43 Токо-Екамбі, 2:1 – 55, пенальті Токо-Екамби.

Бордо - Монпельє 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 71 Іконе, 0:2 – 90 Мбенза.

Генгам - Сент-Етьєн 2:1 ( 0:0)

Голи: 0:1 – 67 Ернані, 1:1 – 70 Бенезе, 2:1 – 90 Бріан

Лілль - Ніцца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Срарфі, 1:1 – 67 Ель-Газі.

Марсель - Труа 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Пеле, 1:1 – 31 Пайет, 2:1 – 66 Луїс Густаво, 3:1 – 84 Жермен.

Мец - Страсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Молле, 2:0 – 69 Ру, 3:0 – 83 Ривьєр.

Монако - Ренн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Фалькао, 1:1 – 59, пенальті Хазрі, 2:1 – 81 Кейта.

ПСЖ - Кан 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Кавані, 2:0 – 57 Мбаппе, 3:0 – 81 Берчіче, 3:1 – 90, пенальті Сантіні.

Тулуза - Ліон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24, пенальті Фекір, 0:2 – 90 Рафаел, 1:2 – 90, пенальті Градель

Нагадаємо, що в минулому турі ПСЖ переміг Ренн.