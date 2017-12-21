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21.12.2017  00:04

ПСЖ та Монако здобули перемоги. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Франції

Кіліан Мбаппе / twitter PSG

У Франції відбулися матчі 19 туру.

Лідер ПСЖ вдома впевнено переграв Кан з раїхунком 3:1. Голи за парижан забивали Кавані, Мбаппе та Берчіче.

Монако переміг Рен з рахунком 2:1.

Чемпіонат Франції

19 тур

20 грудня

Ам'єн - Нант 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90 Сала

Анже - Діжон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Сліті, 1:1 – 43 Токо-Екамбі, 2:1 – 55, пенальті Токо-Екамби.

Бордо - Монпельє 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 71 Іконе, 0:2 – 90 Мбенза.

Генгам - Сент-Етьєн 2:1 ( 0:0)

Голи: 0:1 – 67 Ернані, 1:1 – 70 Бенезе, 2:1 – 90 Бріан

Лілль - Ніцца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Срарфі, 1:1 – 67 Ель-Газі.

Марсель - Труа 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Пеле, 1:1 – 31 Пайет, 2:1 – 66 Луїс Густаво, 3:1 – 84 Жермен.

Мец - Страсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Молле, 2:0 – 69 Ру, 3:0 – 83 Ривьєр.

Монако - Ренн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Фалькао, 1:1 – 59, пенальті Хазрі, 2:1 – 81 Кейта.

ПСЖ - Кан 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Кавані, 2:0 – 57 Мбаппе, 3:0 – 81 Берчіче, 3:1 – 90, пенальті Сантіні.

Тулуза - Ліон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24, пенальті Фекір, 0:2 – 90 Рафаел, 1:2 – 90, пенальті Градель

Нагадаємо, що в минулому турі ПСЖ переміг Ренн.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 19 16 2 1 58-15 50
  2 Монако 19 13 2 4 46-19 41
  3 Ліон 19 12 5 2 46-20 41
  4 Марсель 19 11 5 3 38-22 38
  5 Нант 19 10 3 6 18-18 33
  6 Ніцца 19 8 3 8 24-29 27
+4 7 Монпельє 19 6 8 5 17-13 26
+4 8 Генгам 19 7 5 7 21-24 26
-2 9 Ренн 19 7 4 8 24-26 25
-2 10 Діжон 19 7 3 9 28-33 24
-2 11 Страсбур 19 6 6 7 24-31 24
-2 12 Кан 19 7 3 9 12-21 24
  13 Ам'єн 19 6 3 10 16-21 21
  14 Труа 19 6 3 10 20-27 21
  15 Бордо 19 5 5 9 22-29 20
  16 Сент-Етьєн 19 5 5 9 18-33 20
  17 Тулуза 19 5 4 10 18-27 19
  18 Лілль 19 5 4 10 17-30 19
  19 Анже 19 3 9 7 21-29 18
  20 Метц 19 3 2 14 13-34 11

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