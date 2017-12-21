45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.12.2017 00:20
Манчестер Юнайтед припиняє боротьбу за Кубок Ліги, Челсі переміг Борнмут
|Челсі пробився до 1/2 фіналу Кубку ліги
Манчестер Юнайтед припиняє боротьбу за Кубок Ліги, Челсі переміг Борнмут
В Кубку англіської ліги лондонський Челсі в драматичній кінцівці вирвав перемогу в Борнмута з рахунком 2:1.
Манчестер Юнайтед несподівано поступився команді з Чемпіоншипу Брістоль Сіті - 2:1.
Слід зазначити, що Сіті вирвав перемогу в червоних дияволів в доданий арбітром час.
Кубок англійської ліги
1/4 фіналу
20 грудня
Чеслі - Борнмут 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Вілліан, 1:1 - 90 Гослінг, 2:1 - 90+3 Мората
Брістоль Сіті - Манчестер Юнайтед 2:1 (0:0)
Голи: 51 Брайан, 1:1 58 Ібрагімович, 90+3 Сміт
Нагадаємо, що напередодні МанСіті та Арсенал здолали своїх суперників.
FT: Chelsea 2-1 Bournemouth!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 грудня 2017 р.
What a finish... 😅
We're through to the semi-finals! #CHEBOU pic.twitter.com/vT81sLa3ly
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