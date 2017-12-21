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21.12.2017  00:20

Манчестер Юнайтед припиняє боротьбу за Кубок Ліги, Челсі переміг Борнмут

Челсі пробився до 1/2 фіналу Кубку ліги

Манчестер Юнайтед припиняє боротьбу за Кубок Ліги, Челсі переміг Борнмут

В Кубку англіської ліги лондонський Челсі в драматичній кінцівці вирвав перемогу в Борнмута з рахунком 2:1.

Манчестер Юнайтед несподівано поступився команді з Чемпіоншипу Брістоль Сіті - 2:1.

Слід зазначити, що Сіті вирвав перемогу в червоних дияволів в доданий арбітром час.

Кубок англійської ліги

1/4 фіналу

20 грудня

Чеслі - Борнмут 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Вілліан, 1:1 - 90 Гослінг, 2:1 - 90+3 Мората

Брістоль Сіті - Манчестер Юнайтед 2:1 (0:0)

Голи: 51 Брайан, 1:1 58 Ібрагімович, 90+3 Сміт

Нагадаємо, що напередодні МанСіті та Арсенал здолали своїх суперників.
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