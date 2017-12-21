Бейєр та Вердер крокують в наступний раунд. Матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини
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Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини.
Леверкузенський Байєр на виїзді здобув мінімальну перемогу над Боріссією з Менхенгладбаха - 1:0.
Вердер вдома в результативному матчі переграв Фрайбург - 3:2.
Айнтрахт лише в додатковий час зміг здолати команду з другої Бундесліги Гайденгайм з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що в іншому матчі 1/8 фіналу Баварія перемогла Боруссію Ярмоленка.
Кубок Німеччини
1/8 фіналу
20 грудня
Боруссія М - Байєр 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Бейлі
Вердер - Фрайбург 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Белфоділ, 2:0 - 20 Каїнц, 2:1 - 28 пенальті, Петерсен, 3:1 - 69 Бергфреде, 3:2 - 86 Раве
Гайденгайм - Айнтрахт 1:2 д.ч.(0:0, 0:0)
Напередодні, Шальке Коноплянки переміг Кельн.Голи: 0:1 – 95 Гачинович, 1:1 – 96 Шнаттерер, 1:2 – 109 Аллер.
Як писалося раніше, головний тренер Байєра дивним чином затягував час.
Durch Treffer von @HallerSeb und #Gacinovic zieht die @Eintracht als letzter Club ins #DFBPokal-Viertelfinale ein - Glückwunsch!#FCBBVB 2:1#FCHSGE 1:2 n.V.— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 20 грудня 2017 р.
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