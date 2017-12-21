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21.12.2017  00:36

Бейєр та Вердер крокують в наступний раунд. Матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини

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Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини.

Леверкузенський Байєр на виїзді здобув мінімальну перемогу над Боріссією з Менхенгладбаха - 1:0.

Вердер вдома в результативному матчі переграв Фрайбург - 3:2.

Айнтрахт лише в додатковий час зміг здолати команду з другої Бундесліги Гайденгайм з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що в іншому матчі 1/8 фіналу Баварія перемогла Боруссію Ярмоленка.

Кубок Німеччини

1/8 фіналу

20 грудня

Боруссія М - Байєр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Бейлі

Вердер - Фрайбург 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Белфоділ, 2:0 - 20 Каїнц, 2:1 - 28 пенальті, Петерсен, 3:1 - 69 Бергфреде, 3:2 - 86 Раве

Гайденгайм - Айнтрахт 1:2 д.ч.(0:0, 0:0)


Напередодні, Шальке Коноплянки переміг Кельн.Голи: 0:1 – 95 Гачинович, 1:1 – 96 Шнаттерер, 1:2 – 109 Аллер.

Як писалося раніше, головний тренер Байєра дивним чином затягував час.
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