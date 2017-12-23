Неймару не цікавий матч Реал - Барселона

Неймар

Колишній нападник Барси Неймар повністю проігнорує суботнє Ель Класіко.

Про це заявив сам зірковий бразилець іспанській Marca.

"Зараз мене цікавить тільки ПСЖ, і я не буду дивитись Класіко", – цитує Неймара Футбол 24.

Неймар також зізнався, що нинішнія битва Реал – Барселона не має нічого спільного з ним і він навіть не хоче про це говорити.

Раніше головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що не хоче бачити в команді Неймара.