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23.12.2017  12:48

Неймару не цікавий матч Реал - Барселона

Неймар

Колишній нападник Барси Неймар повністю проігнорує суботнє Ель Класіко.

Про це заявив сам зірковий бразилець іспанській Marca.

"Зараз мене цікавить тільки ПСЖ, і я не буду дивитись Класіко", – цитує Неймара Футбол 24.

Неймар також зізнався, що нинішнія битва Реал – Барселона не має нічого спільного з ним і він навіть не хоче про це говорити.

Раніше головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що не хоче бачити в команді Неймара.
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