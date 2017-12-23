113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 12:48
Неймару не цікавий матч Реал - Барселона
|Неймар
Колишній нападник Барси Неймар повністю проігнорує суботнє Ель Класіко.
Про це заявив сам зірковий бразилець іспанській Marca.
"Зараз мене цікавить тільки ПСЖ, і я не буду дивитись Класіко", – цитує Неймара Футбол 24.
Неймар також зізнався, що нинішнія битва Реал – Барселона не має нічого спільного з ним і він навіть не хоче про це говорити.
Раніше головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що не хоче бачити в команді Неймара.
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