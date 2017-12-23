69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 13:04
Агент Хачеріді: Ми не ведемо переговорів з Трабзонспором
|Євген Хачеріді
Інформація про зацікавленість в послугах Євгена Хачеріді турецьким Трабзонспором - плітки.
Про це заявив агнт футболіста Іван Пироженко.
"Ніяких переговорів з Трабзонспором ми не ведемо. Євген Хачеріді - гравець Динамо і займається питаннями продовження контракту з київським клубом. Коли це питання проясниться, тоді і будемо приймати рішення щодо майбутнього мого клієнта", - зазначив менеджер.
"Ним завжди цікавиться безліч команд. Адже він гравець київського Динамо. Багато видань про нього пишуть, дуже часто - маячня. Те ж саме, як і про гравців Шахтаря. Вони теж на слуху кожне міжсезоння", - цитує Пироженка FootBoom.
Напередодні агент Хачеріді звинуватив телеканал Футбол 1 у брехні.
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