Агент Хачеріді: Ми не ведемо переговорів з Трабзонспором

Євген Хачеріді

Інформація про зацікавленість в послугах Євгена Хачеріді турецьким Трабзонспором - плітки.

Про це заявив агнт футболіста Іван Пироженко.

"Ніяких переговорів з Трабзонспором ми не ведемо. Євген Хачеріді - гравець Динамо і займається питаннями продовження контракту з київським клубом. Коли це питання проясниться, тоді і будемо приймати рішення щодо майбутнього мого клієнта", - зазначив менеджер.

"Ним завжди цікавиться безліч команд. Адже він гравець київського Динамо. Багато видань про нього пишуть, дуже часто - маячня. Те ж саме, як і про гравців Шахтаря. Вони теж на слуху кожне міжсезоння", - цитує Пироженка FootBoom.

Напередодні агент Хачеріді звинуватив телеканал Футбол 1 у брехні.