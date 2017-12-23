Екс-тренер Чорноморця може очолити БАТЕ

Олег Дулуб

Колишній тренер Чорноморця Олег Дулуб може очолити БАТЕ.

Вчора було оголошено про те, що Чорноморець і Олег Дулуб припинили співпрацю за згодою сторін.

Зараз Дулуб знаходиться в США, де проживає його дочка, пише Прєссбол.

Раніше повідомлялося, що Дулуб може очолити Актобе.