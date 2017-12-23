78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 13:42
Екс-тренер Чорноморця може очолити БАТЕ
|Олег Дулуб
Колишній тренер Чорноморця Олег Дулуб може очолити БАТЕ.
Вчора було оголошено про те, що Чорноморець і Олег Дулуб припинили співпрацю за згодою сторін.
Зараз Дулуб знаходиться в США, де проживає його дочка, пише Прєссбол.
Раніше повідомлялося, що Дулуб може очолити Актобе.
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