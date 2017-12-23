449 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 14:11
Рикун: Невже в Україні немає футболістів?
|Олександр Рикун
Вінгер Шахтаря Марлос підсилив збірну України.
Про це заявив колишній хавбек Металіста та Дніпра Олександр Рикун.
"Гравець хороший - тут годі й казати. Нічого страшного в цьому не бачу, але коли чую, що ще комусь паспорт даватимуть, розумію, що це вже перебір", - сказав екс-футболіст.
"Невже в нашій країні не можна знайти 15 футболістів? Ми ж не на Таїті живемо. Які б там Пеле не були, треба, щоб грали свої", - зауважив Олександр.
"Так, Марлос посилив команду, хоча його позиція для нас і не була проблемною. Ось якби нападника підписали - це інша справа. Поки в збірній, на мій погляд, його немає", - цитує Рикуна Команда 1.
Нагадаємо, що Марлос зізнався в любові до України.
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