Рикун: Невже в Україні немає футболістів?

Олександр Рикун

Вінгер Шахтаря Марлос підсилив збірну України.

Про це заявив колишній хавбек Металіста та Дніпра Олександр Рикун.

"Гравець хороший - тут годі й казати. Нічого страшного в цьому не бачу, але коли чую, що ще комусь паспорт даватимуть, розумію, що це вже перебір", - сказав екс-футболіст.

"Невже в нашій країні не можна знайти 15 футболістів? Ми ж не на Таїті живемо. Які б там Пеле не були, треба, щоб грали свої", - зауважив Олександр.

"Так, Марлос посилив команду, хоча його позиція для нас і не була проблемною. Ось якби нападника підписали - це інша справа. Поки в збірній, на мій погляд, його немає", - цитує Рикуна Команда 1.

Нагадаємо, що Марлос зізнався в любові до України.