Колишній хавбек Металіста розчарований в своєму переході до харківського клубу

Алехандро Гомес

Колишній півзахисник Металіста Алехандро Гомес, який зараз виступає в Аталанті, розчарований тим, що свого часу обрав харківський клуб

Про це заявив сам аргентинець виданню Marca.

"У 2012 році, перш ніж я перейшов у харківський Металіст, я обідав з Дієго Сімеоне в Буенос-Айресі, бо він хотів, щоб я приєднався до Атлетико. На жаль, Катанія хотіла занадто багато грошей", - пригадав футболіст.

"Я хотів поїхати до Мадрида, але це було неможливо. Дуже розчарований, тому що це було б важливим кроком вперед у моїй кар'єрі", - зазначив Алехандро.

"Якщо знову покличе Атлетіко? Це не для мене. У мене є контракт з Аталантою, де я щасливий, і уболівальники люблять мене. Очевидно, я хотів би грати в Іспанії, оскільки це ліга, де мої характеристики будуть дійсно виділятися і можуть бути використані в повному обсязі", - цитує Гомеса ua-football.

Нагадаємо, що Гомес виступав за Металіст в сезоні 2013/2014 років.

Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати колишнього захисника Металіста.