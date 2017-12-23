Зірка Евертона пожертвував 840 тисяч євро дитячим фондам

Вейн Руні

Колишній нападаючий збірної Англії Вейн Руні прийняв участь у благодійній акції.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Футболіст Евертона виділив по 280 тисяч євро дитячому хоспісу в Клер Хаус, дитячої благодійної організації Елдер Хей і відділенню організації щодо попередження жорстокого поводження з дітьми в Ліверпулі.

Уейн особисто відвідав кожен із центрів, щоб вручити чеки від створеного ним благодійного фонду, пише sport.ua.

Нагадаємо, що нещодавно Руні забив найкращий гол у своїй кар'єрі.

Після 13-ти сезонів в МЮ Руні влітку 2017 року повернувся до рідної команди.