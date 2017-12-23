103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 14:43
Зірка Евертона пожертвував 840 тисяч євро дитячим фондам
|Вейн Руні
Колишній нападаючий збірної Англії Вейн Руні прийняв участь у благодійній акції.
Про це повідомляє Liverpool Echo.
Футболіст Евертона виділив по 280 тисяч євро дитячому хоспісу в Клер Хаус, дитячої благодійної організації Елдер Хей і відділенню організації щодо попередження жорстокого поводження з дітьми в Ліверпулі.
Уейн особисто відвідав кожен із центрів, щоб вручити чеки від створеного ним благодійного фонду, пише sport.ua.
Нагадаємо, що нещодавно Руні забив найкращий гол у своїй кар'єрі.
Після 13-ти сезонів в МЮ Руні влітку 2017 року повернувся до рідної команди.
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