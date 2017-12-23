Зірковий хавбек МЮ проспав тренування команди

Поль Погба

Гравець Манчестер Юнайтед Поль Погба не з'явився на тренування після перемоги над Арсеналом.

Про це пише Daily Mail.

Французький футболіст не відповідав на дзвінки, тому клуб змушений був відправити до нього додому співробітника, обслуговуючого базу червоних дияволів, щоб той розбудив гравця.

Це сталося 3 грудня, на ранок після матчу чемпіонату Англії проти Арсеналу, в якому підопічні Моуріньо здобули перемогу з рахунком 3:1.

За інформацією видання, це не перший випадок, коли клубу довелося звернутися за допомогою до обслуговуючого персоналу.

Раніше футболісти МЮ відправляли менеджерів по нерухомості і допінг-офіцерів свого клубу, щоб ті купили зубну пасту, пише iSport.

Раніше повідомлялося, що Погба претендує на потраплання до збірної року.