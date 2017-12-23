Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
82 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.12.2017  17:59

Лаціо розібрався з Кротоне, Інтер поступився Сассуоло. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Італії

 Інтер несподівано програв Сассуоло. Фото: ФК Інтер

У суботу 23 грудня в Серії А заплановано вісім матчів 18-го туру.

Інтер несподівано поступився на виїзді Сассуоло, зазнавши другої поразки поспіль у першості. Нагадаємо, у 17-му турі чорно-сині програли вдома Удінезе 1:3.

Чемпіонат Італії

18 тур

23 грудня

Сассуоло - Інтер - 1:0 (1:0)

Гол: 34 Фальчинеллі

Лаціо - Кротоне 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Лукаку, 2:0 - 78 Іммобіле, 3:0 - 86 Луліч, 4:0 - 89 Андерсон

Дженоа - Беневенто - 1:0

Наполі - Сампдорія - 3:2

СПАЛ - Торіно - 2:2

Удінезе - Верона - 4:0

Мілан - Аталанта - 19:00

Ювентус - Рома - 21:45

Нагадаємо, що напередодні Фіорентина вирвала перемогу в Кальярі.
Читай також
Лаціо переміг Читтаделлу в 1/8 фіналу Кубку Італії
Лаціо може знятися з чемпіонату Італії через невдоволення суддівством
Лаціо в меншості поступився Торіно. Матч 16-го туру чемпіонату Італії
Лаціо на останніх хвилинах вириває перемогу в Сампдорії. Беневенто здобув перше очко в Серії А. Інші матчі 15-го туру чемпіонату Італії
У дербі Вічного міста Рома виявилася сильнішою за Лаціо. Інший матч 13-го туру чемпіонату Італії


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
20:59
Футбол. Вербич про перехід у Динамо: Я прийшов у велику команду
20:46
Футбол. Ман Сіті завершує рік із безпрецедентним досягненням
20:25
Футбол. Без зайвої скромності: стало відомо, який номер у Динамо взяв собі Вербич
19:51
Футбол. Валенсія зазнала другої поразки поспіль. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
19:33
Футбол. Динамо відправило у Зорю двох молодих гравців
19:19
Футбол. У Чорноморці призначили нового головного тренера
18:55
Футбол. Евертон та Челсі зіграли внічию, Ман Сіті здобув чергову перемогу. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Англії
18:47
Баскетбол. БІПА без шансів програла Будівельнику у матчі Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!