Лаціо розібрався з Кротоне, Інтер поступився Сассуоло. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Італії

Інтер несподівано програв Сассуоло. Фото: ФК Інтер

У суботу 23 грудня в Серії А заплановано вісім матчів 18-го туру.

Інтер несподівано поступився на виїзді Сассуоло, зазнавши другої поразки поспіль у першості. Нагадаємо, у 17-му турі чорно-сині програли вдома Удінезе 1:3.

Чемпіонат Італії

18 тур

23 грудня

Сассуоло - Інтер - 1:0 (1:0)



Гол: 34 Фальчинеллі

Лаціо - Кротоне 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Лукаку, 2:0 - 78 Іммобіле, 3:0 - 86 Луліч, 4:0 - 89 Андерсон

Дженоа - Беневенто - 1:0

Наполі - Сампдорія - 3:2

СПАЛ - Торіно - 2:2

Удінезе - Верона - 4:0

Мілан - Аталанта - 19:00

Ювентус - Рома - 21:45

Нагадаємо, що напередодні Фіорентина вирвала перемогу в Кальярі.