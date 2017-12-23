Лаціо розібрався з Кротоне, Інтер поступився Сассуоло. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Італії
|Інтер несподівано програв Сассуоло. Фото: ФК Інтер
У суботу 23 грудня в Серії А заплановано вісім матчів 18-го туру.
Інтер несподівано поступився на виїзді Сассуоло, зазнавши другої поразки поспіль у першості. Нагадаємо, у 17-му турі чорно-сині програли вдома Удінезе 1:3.
Чемпіонат Італії
18 тур
23 грудня
Сассуоло - Інтер - 1:0 (1:0)
Гол: 34 Фальчинеллі
Лаціо - Кротоне 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Лукаку, 2:0 - 78 Іммобіле, 3:0 - 86 Луліч, 4:0 - 89 Андерсон
Fischio finale all'Olimpico dove la @OfficialSSLazio conquista la vittoria nei confronti del @FcCrotoneOff ! #LazioCrotone #SerieATIM pic.twitter.com/kSuMa5q6gY— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 23 грудня 2017 р.
Дженоа - Беневенто - 1:0
Наполі - Сампдорія - 3:2
СПАЛ - Торіно - 2:2
Удінезе - Верона - 4:0
Мілан - Аталанта - 19:00
Ювентус - Рома - 21:45
Нагадаємо, що напередодні Фіорентина вирвала перемогу в Кальярі.
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