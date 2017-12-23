Хет-трик Кейна, Ман Сіті здобув чергову перемогу. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Англії

Гаррі Кейн. Фото: twitter.com/spursofficial

23 грудня відбуваються матчі 19-го туру чемпіонату АПЛ.

Так, Тоттенгем розгромив на виїзді Бернлі 3:0 завдяки хет-трику Гаррі Кейна.

Евертон вдома зіграв 0:0 із Челсі.

Манчестер Сіті здобув чергову перемогу, розгромиши Борнмут 4:0.

Українець Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки на матч.

Чемпіонат Англії

19 тур

23 грудня

Бернлі - Тоттенгем - 0:3 (0:1)



Голи: 0:1 - 7, пенальті Кейн, 0:2 - 69 Кейн, 0:3 - 79 Кейн.

Евертон - Челсі 0:0 (0:0)

Манчестер Сіті - Борнмут - 4:0

Голи: 1:0 - 27 Агуеро, 2:0 - 53 Стерлінг, 3:0 - 79 Агуеро, 4:0 - 85 Данило.

Брайтон - Вотфорд - 1:0

Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед - 2:3

Саутгемптон - Гаддерсфілд - 1:1

Сток Сіті - Вест Бромвіч - 3:1

Свонсі - Крістал Пелас - 1:1

Лестер - Манчестер Юнайтед - 2:2 (1:1)

Нагадаємо, що напередодні Арсенал та Ліверпуль зіграли внічию в надвидовищній грі.