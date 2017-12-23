Хет-трик Кейна, Ман Сіті здобув чергову перемогу. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Англії
|Гаррі Кейн. Фото: twitter.com/spursofficial
23 грудня відбуваються матчі 19-го туру чемпіонату АПЛ.
Так, Тоттенгем розгромив на виїзді Бернлі 3:0 завдяки хет-трику Гаррі Кейна.
Евертон вдома зіграв 0:0 із Челсі.
Манчестер Сіті здобув чергову перемогу, розгромиши Борнмут 4:0.
Українець Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки на матч.
Чемпіонат Англії
19 тур
23 грудня
Бернлі - Тоттенгем - 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 7, пенальті Кейн, 0:2 - 69 Кейн, 0:3 - 79 Кейн.
Евертон - Челсі 0:0 (0:0)
Everton's solid form under Sam Allardyce continues…#EVECHE pic.twitter.com/qTc1rGCqvk— Premier League (@premierleague) 23 грудня 2017 р.
Манчестер Сіті - Борнмут - 4:0
Голи: 1:0 - 27 Агуеро, 2:0 - 53 Стерлінг, 3:0 - 79 Агуеро, 4:0 - 85 Данило.
FT | 🔵 4-0 🍒 #cityvafcb— Manchester City (@ManCity) 23 декабря 2017 г.
City dish out a Christmas stuffing! pic.twitter.com/bav5n77zef
Брайтон - Вотфорд - 1:0
Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед - 2:3
Саутгемптон - Гаддерсфілд - 1:1
Сток Сіті - Вест Бромвіч - 3:1
Свонсі - Крістал Пелас - 1:1
Лестер - Манчестер Юнайтед - 2:2 (1:1)
Нагадаємо, що напередодні Арсенал та Ліверпуль зіграли внічию в надвидовищній грі.
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