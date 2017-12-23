139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 21:21
Валенсія зазнала другої поразки поспіль. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
У рамках 17-го туру чепіонату Іспанії один із лідерів першості Валенсія програла Вільярреалу 0:1.
Таким чином, кажани зазнали другої поразки поспіль у першості Примери. Нагадаємо, що у 16-му турі Валенсія поступилася Ейбару.
¡FINAL DEL PARTIDO!— Valencia CF (@valenciacf) 23 грудня 2017 р.
El @valenciacf pierde 0-1 tras un gol de Bacca en el minuto 23. pic.twitter.com/2XAP4h7b8M
Чемпіонат Іспанії
Примера
17-й тур
23 грудня
Реал - Барселона 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Суарес, 0:2 - 64 пенальті, Мессі, 0:3 - 90+3 Відаль
Валенсія - Вільяреал - 0:1 (0:1)
Гол: 24 Бакка
Депортиво - Сельта - 1:3 (0:2).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|14
|3
|0
|45-7
|45
|2
|Атлетико
|17
|10
|6
|1
|25-8
|36
|3
|Валенсія
|17
|10
|4
|3
|36-17
|34
|4
|Реал
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|5
|Севілья
|17
|9
|2
|6
|20-22
|29
|6
|Вільяреал
|17
|8
|3
|6
|24-20
|27
|+2
|7
|Ейбар
|17
|7
|3
|7
|22-29
|24
|+2
|8
|Реал Сосьєдад
|17
|6
|5
|6
|31-29
|23
|-2
|9
|Жирона
|17
|6
|5
|6
|21-26
|23
|+2
|10
|Хетафе
|17
|6
|4
|7
|22-17
|22
|+3
|11
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|30-25
|21
|+3
|12
|Атлетик
|17
|5
|6
|6
|18-19
|21
|-2
|13
|Леганес
|16
|6
|3
|7
|12-14
|21
|-6
|14
|Бетіс
|17
|6
|3
|8
|25-31
|21
|-2
|15
|Леванте
|17
|4
|8
|5
|16-22
|20
|16
|Еспаньол
|17
|5
|5
|7
|14-21
|20
|+1
|17
|Алавес
|17
|5
|0
|12
|13-25
|15
|-1
|18
|Депортиво
|17
|4
|3
|10
|19-34
|15
|19
|Малага
|17
|3
|2
|12
|13-31
|11
|20
|Лас-Пальмас
|17
|3
|2
|12
|13-38
|11
Нагадаємо, що 23 грудня у рамках 17-го туру Барселона на виїзді розгромила Реал.
Напередодні Атлетико несподівано поступився Еспаньолу.
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