Валенсія зазнала другої поразки поспіль. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії

У рамках 17-го туру чепіонату Іспанії один із лідерів першості Валенсія програла Вільярреалу 0:1.

Таким чином, кажани зазнали другої поразки поспіль у першості Примери. Нагадаємо, що у 16-му турі Валенсія поступилася Ейбару.

¡FINAL DEL PARTIDO!

El @valenciacf pierde 0-1 tras un gol de Bacca en el minuto 23. pic.twitter.com/2XAP4h7b8M — Valencia CF (@valenciacf) 23 грудня 2017 р.

Чемпіонат Іспанії

Примера

17-й тур

23 грудня

Реал - Барселона 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Суарес, 0:2 - 64 пенальті, Мессі, 0:3 - 90+3 Відаль

Валенсія - Вільяреал - 0:1 (0:1)

Гол: 24 Бакка

Депортиво - Сельта - 1:3 (0:2).

№ І В Н П М О 1 Барселона 17 14 3 0 45-7 45 2 Атлетико 17 10 6 1 25-8 36 3 Валенсія 17 10 4 3 36-17 34 4 Реал 16 9 4 3 30-14 31 5 Севілья 17 9 2 6 20-22 29 6 Вільяреал 17 8 3 6 24-20 27 +2 7 Ейбар 17 7 3 7 22-29 24 +2 8 Реал Сосьєдад 17 6 5 6 31-29 23 -2 9 Жирона 17 6 5 6 21-26 23 +2 10 Хетафе 17 6 4 7 22-17 22 +3 11 Сельта 17 6 3 8 30-25 21 +3 12 Атлетик 17 5 6 6 18-19 21 -2 13 Леганес 16 6 3 7 12-14 21 -6 14 Бетіс 17 6 3 8 25-31 21 -2 15 Леванте 17 4 8 5 16-22 20 16 Еспаньол 17 5 5 7 14-21 20 +1 17 Алавес 17 5 0 12 13-25 15 -1 18 Депортиво 17 4 3 10 19-34 15 19 Малага 17 3 2 12 13-31 11 20 Лас-Пальмас 17 3 2 12 13-38 11

Нагадаємо, що 23 грудня у рамках 17-го туру Барселона на виїзді розгромила Реал.

Напередодні Атлетико несподівано поступився Еспаньолу.